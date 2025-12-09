Kis-Fleischmann ÉvapolgármesterLászló Imrekabinetfőnök

Ki irányítja a valóságban Budapest legnépesebb kerületét?

A XI. kerületet a megválasztott polgármester helyett Kis-Fleischmann Éva vezeti. A kabinetfőnök közvetlen közelében dolgozó személy nyilatkozott a lapunknak. Elmondta, csak a kerületi pártok közötti viszonynak köszönhető, hogy László Imre továbbra is polgármester lehet.

Gábor Márton
2025. 12. 09. 5:22
Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Mindössze a kialakult status quo eredménye, hogy nem akarja senki sem megbuktatni László Imrét. A neve alatt fut az egész kerület, ugyanakkor az irányításban alig kap szerepet a polgármester, helyette Kis-Fleischmann Éva és a csapata látja el a feladatokat – jelentette ki a nevét nem vállaló munkavállaló.

Kis-Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)

A kabinetfőnök közvetlen környezetében dolgozó személy szerint a 2024-es választások után László Imre polgármester egyre kevesebbet kezdett foglalkozni az operatív feladatokkal, a helyét egyre inkább a kabinetfőnöke vette át. 

Nagyjából idén nyár végére jutottunk oda, hogy a polgármester helyett egy meg nem választott személy, Fleischmann vezeti a kerületet. Mindeközben pedig úgy tűnik, mintha László Imre már nem is szeretné vezetni az önkormányzatát

– jelentette ki a forrásunk. Hozzátette, ha nem állna minden, az önkormányzatban tevékenykedő párt érdekében László Imre hatalomban tartása, már régen megbukott volna. 

A legtöbb, a kerületet vezető pártnak nagyon alacsony a támogatottsága, így pedig nem áll érdekükben az időközi választás. Ugyanis a szocialista Hintsch György, a volt LMP-s Kreitler-Sas Máté és a momentumos Erhardt Attila nem lehetnének újra alpolgármesterek 

– emelte ki az informátor. Forrásunk szerint ugyanakkor Kis-Fleischmann Éva már arra készül, hogy miként tudja megtartani a hatalmat Újbudán László Imre esetleges nyugdíjba vonulása esetén. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, komolyan veszi a pártok közötti együttműködést László Imre kabinetfőnöke, az Újbudát teljhatalmúan irányító Kis-Fleischmann Éva. A Demszky Gábor polgármestersége alatt, az akkori főjegyző, Tiba Zsolt mellett szocializálódott politikus ugyanis kiváló kapcsolatokat épített ki mind a Tisza Párt, mind pedig a parkolási botrányban elhíresült óbaloldali kör irányába. 

Kis-Fleischmann, a Tóth Csaba korábbi zuglói országgyűlési képviselő nevével fémjelzett parkolási maffiát éveken keresztül kiszolgáló Varga Dóra Katalin ügyvéddel és független közbeszerzési szakértővel (FAKSZ) is kapcsolatba hozható. 

Az önkormányzati közbeszerzéseket irányító polgármesteri kabinetfőnök, Kis-Fleischmann Éva apjának közbeszerzési cégét, a Korong Bt.-t az újbudai önkormányzat „független” közbeszerzési szakértője, Varga Dóra Katalin és férje vásárolta meg.

Ugyanakkor Varga Dóra Katalin független közbeszerzési szakértőként Zuglóban nem talált kivetnivalót azzal kapcsolatban, hogy egy, a parkolási maffiához tartozó céggel kössön szerződést az akkor Horváth Csaba által vezetett önkormányzat. 

Mint ismert, a parkolási bizniszt lehetővé tevő rendeletet 2019. november 7-én fogadta volna el a zuglói képviselő-testület. A javaslat 76 új parkolóóráról, azok telepítéséről és karbantartásáról szólt. Az automaták darabja több mint kétmillió forintba kerül, amiket Kupper András cége, a C-Ware Kft. szállít, telepít és helyez üzembe, majd darabját havi 40 ezer forintért négy éven át karbantartja. 

Más cég el sem indulhatott a közbeszerzésen.

Mindez annak ellenére történt, hogy a Kupper Andráshoz kötődő Centrum parkolási birodalom cégeinek vezetői, 23 személy, jelenleg is a vádlottak padján ül csalás vádjával. 

Sajtóhírek szerint korábban Karácsony Gergely is nagyon problémásnak érezte ezt az üzletet. Amikor 2019 tavaszán először került a zuglói testület elé az új parkolóautomaták ügye, le is állították a beszerzést, és az önkormányzati választások utánra tolták át a döntést. 

Azonban ennél is érdekesebb Kis-Fleischmann Éva és az újbudai tiszások kapcsolata. Lapunk információi szerint ugyanis a polgármester kabinetfőnöke a politikai túlélése érdekében szoros együttműködést építhetett ki a helyi Tisza-szigetekkel. Egy, a Tisza Párt Dél-budai alapszervezeteit alaposan ismerő forrásunk szerint a kabinetfőnök elkötelezetten segíti Magyar Péter pártját. 

A kabinetfőnök asszony megbízható, a férjével együtt rendszeres támogatója a Tisza Pártnak. A kampány során pedig operatívan is segíteni fogja a helyi erőket

– emelte ki korábban a forrásunk. 

Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Halálba küldené az ismert jobboldali újságírót Magyar Péter elvakult, háborúpárti híve

Csépányi Balázs avatarja

Kiderült az igazság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu