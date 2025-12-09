Ki irányítja a valóságban Budapest legnépesebb kerületét?

– Mindössze a kialakult status quo eredménye, hogy nem akarja senki sem megbuktatni László Imrét. A neve alatt fut az egész kerület, ugyanakkor az irányításban alig kap szerepet a polgármester, helyette Kis-Fleischmann Éva és a csapata látja el a feladatokat – jelentette ki a nevét nem vállaló munkavállaló.

Kis-Fleischmann Éva kabinetfőnök és Tiba Zsolt jegyző (Forrás: Facebook)

A kabinetfőnök közvetlen környezetében dolgozó személy szerint a 2024-es választások után László Imre polgármester egyre kevesebbet kezdett foglalkozni az operatív feladatokkal, a helyét egyre inkább a kabinetfőnöke vette át.

Nagyjából idén nyár végére jutottunk oda, hogy a polgármester helyett egy meg nem választott személy, Fleischmann vezeti a kerületet. Mindeközben pedig úgy tűnik, mintha László Imre már nem is szeretné vezetni az önkormányzatát

– jelentette ki a forrásunk. Hozzátette, ha nem állna minden, az önkormányzatban tevékenykedő párt érdekében László Imre hatalomban tartása, már régen megbukott volna.

A legtöbb, a kerületet vezető pártnak nagyon alacsony a támogatottsága, így pedig nem áll érdekükben az időközi választás. Ugyanis a szocialista Hintsch György, a volt LMP-s Kreitler-Sas Máté és a momentumos Erhardt Attila nem lehetnének újra alpolgármesterek

– emelte ki az informátor. Forrásunk szerint ugyanakkor Kis-Fleischmann Éva már arra készül, hogy miként tudja megtartani a hatalmat Újbudán László Imre esetleges nyugdíjba vonulása esetén.