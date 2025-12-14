Trump: Kegyetlen nap volt

Méltatta azt a civilt, aki saját életét kockára téve ártalmatlanította az egyik támadót. Donald Trump „nagyszerű hazafinak” nevezte azt a három amerikait – két katonát és egy civil tolmácsot –, akiket az Iszlám Állam fegyveresei öltek meg egy rajtaütés során Szíriában szombaton.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az Iszlám Állam a felelős a történtekért, miközben a szíriai kormány, és az új elnök amerikai oldalon harcol.

Donald Trump megemlékezett a szombaton este a Providence-ben működő egyetemen, a Brown University-n elkövetett fegyveres támadás két halálos áldozatáról, és kilenc sebesültjéről. Hangsúlyozta, hogy a gyanúsított őrizetben van. A világ három pontján bekövetkezett erőszakos cselekményekkel kapcsolatban összefoglalóan úgy fogalmazott, hogy „kegyetlen nap” volt – összegzett az MTI.

