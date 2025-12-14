TrumptámadásAusztrália

Trump: Kegyetlen nap volt

A Fehér Házban tartott beszédben emlékezett meg Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államokbeli, ausztráliai és szíriai erőszakos cselekmények áldozataira vasárnap.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 22:45
Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az elnök Fehér Házban rendezett karácsonyi ünnepségen együttérzését fejezte ki az ausztráliai zsidó közösséggel a Bondi Beach-en elkövetett támadást követően, és részvétet nyilvánított az áldozatok hozzátartozói felé, valamint Albanese ausztrál miniszterelnöknek. 

Donald Trump az ausztráliai terrortámadás áldozatairól is megemlékezett Fotó: DAVID GRAY / AFP
Az esetet nyilvánvalóan antiszemita támadásnak nevezte, és kijelentette, hogy Ausztráliában szörnyű helyzet alakult ki. 

Méltatta azt a civilt, aki saját életét kockára téve ártalmatlanította az egyik támadót. Donald Trump „nagyszerű hazafinak” nevezte azt a három amerikait – két katonát és egy civil tolmácsot –, akiket az Iszlám Állam fegyveresei öltek meg egy rajtaütés során Szíriában szombaton. 

Az elnök hangsúlyozta, hogy az Iszlám Állam a felelős a történtekért, miközben a szíriai kormány, és az új elnök amerikai oldalon harcol. 

Donald Trump megemlékezett a szombaton este a Providence-ben működő egyetemen, a Brown University-n elkövetett fegyveres támadás két halálos áldozatáról, és kilenc sebesültjéről. Hangsúlyozta, hogy a gyanúsított őrizetben van. A világ három pontján bekövetkezett erőszakos cselekményekkel kapcsolatban összefoglalóan úgy fogalmazott, hogy „kegyetlen nap” volt – összegzett az MTI. 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

 

