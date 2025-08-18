Takács PéterfelújításokOrbán-kormányegészségügyi fejlesztésBudai Irgalmasrendi Kórház

Megújul a Budai Irgalmasrendi Kórház + videó

Csaknem 34,7 milliárd forintból, folyamatos betegellátás mellett történik a kórház komplex felújítása.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 20:41
Forrás: FACEBOOK
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csaknem 34,7 milliárd forintból, folyamatos betegellátás mellett történik a Budai Irgalmasrendi Kórház komplex felújítása – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Az első ütem befejezett beruházásai:

energetikai korszerűsítés, központi épület felújítása, 5 új műtő, köztük pacemaker-műtő, ambuláns és diagnosztikai központ, CT- és MR-vizsgálók, nőgyógyászati műtő gépészeti rendszerének kialakítása, orvostechnológiai eszközök beszerzése, két új lift építése, tetőszerkezet átépítése.

A második ütem beruházásai (befejezés várható ideje: 2025 ősze):

A B épület közműhálózatának felújítása, két további műtő, kardiológiai intenzív és diagnosztikai részlegek kialakítása, orvostechnológiai, IT-eszközök és bútorok beszerzése – zárta a bejegyzését Takács Péter, amihez egy látványos videót is csatolt, íme:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

Bayer Zsolt avatarja

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu