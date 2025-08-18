Megújul a Budai Irgalmasrendi Kórház + videó

Csaknem 34,7 milliárd forintból, folyamatos betegellátás mellett történik a Budai Irgalmasrendi Kórház komplex felújítása – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Az első ütem befejezett beruházásai:

energetikai korszerűsítés, központi épület felújítása, 5 új műtő, köztük pacemaker-műtő, ambuláns és diagnosztikai központ, CT- és MR-vizsgálók, nőgyógyászati műtő gépészeti rendszerének kialakítása, orvostechnológiai eszközök beszerzése, két új lift építése, tetőszerkezet átépítése.

A második ütem beruházásai (befejezés várható ideje: 2025 ősze):

A B épület közműhálózatának felújítása, két további műtő, kardiológiai intenzív és diagnosztikai részlegek kialakítása, orvostechnológiai, IT-eszközök és bútorok beszerzése – zárta a bejegyzését Takács Péter, amihez egy látványos videót is csatolt, íme: