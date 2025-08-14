Csattanós választ kapott Magyar Péter az egészségügyi államtitkártól + videó

„Az öngól is gól, elvtárs! Pont a csapatókirály, Péter Magyar kérdez fel arról, hogy megszakítottam-e a nyaralásomat?” – reagált közösségi oldalán az egészségügyi államtitkár Magyar Péter Székesfehérváron tett vádaskodásaira. Takács Péter azt írta: „Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron?”

„Amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam - a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott... ez van, meló van” – írta, majd megkérdezte: „Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?”

Magyar Péter műbalhét csapott

Mint arról lapunk is beszámolt, mikor már tudni lehetett, hogy a Tisza Párt elnöke a székesfehérvári kórházba látogat, az államtitkár figyelmeztetett: hergelés- és hazugságcunami következik! Mint írta, Magyar Péter, akárcsak a napraforgót, a fehérvári kórházat sem bírja elengedni. „Milyen beteg lelkű figura képes úgy beállítani a munkájukat szakszerűen, az érvényes protokollok szerint végző szakembereket, mintha direkt a betegek zaklatása lenne a céljuk?” – mutatott rá.

A Tisza párt elnökének ha a szakemberek zavarása össze is jött, a kórházon azonban ezúttal nem talált fogást. Magyar Péter távozása után Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője videóüzenetében megjegyezte: „Szembejött az a fránya valóság. Mégsem lehet hergelni…”