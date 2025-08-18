Ursula von der Leyen az EU érdekeivel ellentétes vörös vonalakat húzogat + videó

„Von der Leyen vörös vonala a háború lezárásában az, hogy senki sem korlátozhatja Ukrajna jövőbeli felfegyverzését. Nem könnyű olyan történelmi példát találni, amelyben valaki nyilvánosan az általa képviselt közösség érdekeivel ellentétes vörös vonalakat húzogat. Pedig most pontosan ez történik” – mondta TikTok-videójában Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója.

Ursula von der Leyen

Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erők számára – sem más országokkal való együttműködésben, sem harmadik országokból érkező segítségben. Nincs korlátozás az ukrán fegyveres erők számára

– jelentette ki Ursula von der Leyen legutóbb. „Ukrajnának egy acél sündisznóvá kell válnia, amely emészthetetlen a potenciális támadók számára” – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

