Ursula von der Leyen az EU érdekeivel ellentétes vörös vonalakat húzogat + videó

Ursula von der Leyen újabb háborúpárti kijelentései óriási felháborodást váltottak ki. Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója szerint az Európai Bizottság elnöke szembemegy az európai közösség érdekeivel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 17:16
Von der Leyen és Zelenszkij
„Von der Leyen vörös vonala a háború lezárásában az, hogy senki sem korlátozhatja Ukrajna jövőbeli felfegyverzését. Nem könnyű olyan történelmi példát találni, amelyben valaki nyilvánosan az általa képviselt közösség érdekeivel ellentétes vörös vonalakat húzogat. Pedig most pontosan ez történik” – mondta TikTok-videójában Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletág kutatóintézeti igazgatója.

Nem lehetnek korlátozások az ukrán fegyveres erők számára – sem más országokkal való együttműködésben, sem harmadik országokból érkező segítségben. Nincs korlátozás az ukrán fegyveres erők számára

jelentette ki Ursula von der Leyen legutóbb. „Ukrajnának egy acél sündisznóvá kell válnia, amely emészthetetlen a potenciális támadók számára” – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

