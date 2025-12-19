Hadrianusparazitarómai birodalomMúlt-korHadrianus-falbetegségerődrendszererőd

A Hadrianus falát védő legionáriusok nem csak a barbárokkal küzdöttek

A Hadrianus fala közelében álló Vindolanda római erődjében végzett új elemzés bélparaziták jelenlétét mutatta ki, amelyek komoly egészségügyi terhet jelenthettek katonáknak és civileknek egyaránt.

Forrás: Múlt-kor2025. 12. 19. 18:41
Gyakori gyomorbántalmak gyötörhették a római legionáriusokat Hadrianus falánál Fotó: Open AI
Hadrianus fala és a mindennapi betegségek

A brit Hadrianus falát védő római katonák nemcsak az északi határ fenyegetéseivel néztek szembe. Egy friss kutatás szerint a hasmenés és a gyomorfájás mindennapos probléma lehetett számukra. A vizsgálat legalább három különböző bélparazita nyomát mutatta ki az évezredes illemhelyek környezetében.

Hadrianus fala árnyékában fekvő Vindolanda

Vindolanda segéderődje Észak-Angliában, közvetlenül a Hadrianus faltól délre helyezkedett el. A rómaiak az I. és a IV. század között használták. Magát a falat Kr. u. 122-ben kezdték építeni, hogy a Római Birodalom legészakibb határát védje. Vindolanda különleges, oxigénmentes iszaprétegei kivételes módon őrizték meg a romlandó anyagokat, az írótábláktól a bőrcipőkön át egészen a rovarmaradványokig.

Hadrianus falának maradványai napjainkban   Fotó:  Michael Hanselmann  / Wikimedia Commons

A kutatás középpontjában a harmadik századi latrinák lefolyócsöveiben megőrződött talaj állt. A szakemberek 58 mintát vettek a csatornaszakasz különböző pontjairól. Egyes mintákban állati csontok, római kori gyöngyök és kerámiatöredékek is előkerültek. A talajt mikroszűréssel vizsgálták, kifejezetten parazita férgek petéit keresve.

Hadrianus fala mentén talált bélparaziták

Az elemzés során orsóférgek (Ascaris sp.) és ostorférgek (Trichuris sp.) petéit azonosították. Ezek az emberi bélrendszerben élősködő paraziták gyakran okoznak hasmenést, lázat és hasi fájdalmat. Terjedésük tipikusan székletszennyezett vízhez vagy élelmiszerhez kötődik, ami a higiénés viszonyok korlátaira utal.

Fotó:  CDC / Mahmud Tari  / Wikimedia Commons

Az egyik mintában emellett a Giardia duodenalis jelenlétét is kimutatták. Ez a parazita a vékonybelet fertőzi, és giardiasist okoz, amely különösen súlyos következményekkel járhat. Bár orsó- és ostorférgeket korábban is azonosítottak római kori brit lelőhelyeken, a Giardia duodenalis mostani kimutatása az első ilyen bizonyíték ebből az időszakból. A kutatók szerint mindhárom parazita jelenléte arra utal, hogy Vindolandában a víz- és élelmiszerforrások időnként szennyezettek lehettek.

Hadrianus fala és a római egészség határai

A római katonák hivatalosan nem köthettek házasságot, de a régészeti leletek – köztük megőrződött gyermekcipők – egyértelműen jelzik, hogy Vindolandában nők és gyermekek is éltek. A bélparaziták jelenléte különösen a gyermekek számára jelenthetett súlyos veszélyt. A krónikus fertőzések növekedési visszamaradást és a szellemi fejlődés romlását is okozhatták.

                                    Nemcsak a barbárokkal küdöttek a rómaiak                                        Fotó: William Bell Scott / Wikimedia Commons

A paraziták okozta gyomor-bélrendszeri betegségek valószínűleg a Római Birodalom számos régiójában elterjedtek voltak. A vindolandai latrina vegyes üledéke azonban nem teszi lehetővé annak pontos meghatározását, hogy a helyi lakosság mekkora része volt fertőzött. Korábbi adatok alapján a szakemberek úgy vélik, hogy a római korban az emberek 10–40 százaléka hordozhatott bélférgeket.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

