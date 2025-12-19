Végre itt az igazság, ez állt a FIFA elképesztő döntésének hátterében

Az évszám: 2016. A helyszín: Nagy-Britannia, Liverpool. Ebben az évben, a Premier League 2015–16-os kiírásának közepén jelenették be az Anfield Roadon a meccsbelépők új árait. A szurkolók azonnal heves tiltakozásba kezdtek, kiborította őket, hogy az addigi viszonylag olcsó jegyeket a klub 77 angol fontra emelte. Amikor mindez kiderült, az első adandó meccsen, a Sunderland ellen a szurkolók egy része a 77. percben otthagyta a stadiont. Így tiltakoztak a szerintük kapzsi és felháborító döntés ellen. A csapat tulajdonosai néhány nap múlva a fejükhöz kaptak, és a 77 fontos jegyeket levitték 59 fontra. Kilenc évvel később, azaz most, azaz 2025-ben az Anfielden a legdrágább jegyek még mindig 61 angol fontba kerülnek, azaz csaknem egy évtized alatt gyakorlatilag nem történt áremelés. A FIFA azonban fittyet hány erre.

A FIFA nem tett mást, mint lemásolta az amerikai módszereket

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Mindeközben az Egyesült Államokban egészen más a helyzet. A Nashville FC, amely az MLS-ben, azaz az amerikai profi labdarúgó-bajnokságban játszik, egy sima, alapszakasz meccsre is több száz dolláért adja el a jegyeket. Az Inter Miami elleni összecsapás ebből a szempontból maga volt a csúcs: mind sportszakmailag, mind a bevétel terén. S mit tettek a Nashville drukkerei? A világon semmit. Nem tiltakoztak. Kifizették a jegyeket.

Amerikában ugyanis nem úgy gondolkodnak, mint Európában.

A tengerentúli drukkerek tudják: egy-egy nívós sporteseménynek ára van. Súlyos ára. Ezt vagy kifizeted, és akkor ott lehetsz a helyszínen, vagy marad a tévé.

Így került szembe egymással a Liverpool 61 angol fontos jegyára és a Nashville FC 170 dolláros belépője. Ráadásul a 170 dolláros zsuga a stadionban nem a legjobb helyekre szólt.

Az amerikai sportesemények jegyárai így lettek nagyon drágák. Egy elemzés szerint 1991 és 2023 között átlagosan 300 százalákkal emelkedtek a sportesemények belépőinek árai, már ami az NHL (jégkorong) vagy az MLB (baseball) mecseket illeti. Egy átlagos NHL-mérkőzésre szóló belépő ma már 300 dollárba kerül. Egy NFL alapszakasz meccsre a jegyek átlagos ára 169 dollár. Ez több mint valamennyi Premier League csapat belépőjének ára. Egyetlen kivétel van: az Arsenal a VIP-jegyeket ennél drágábban értékesíti.

Nos, amikor a FIFA úgy döntött, hogy irgalmatlanul magasra lövi be a 2026-os vb jegyárait, nem tett mást, mint a meglévő és működő amerikai modellt másolta le.

A FIFA illetékesei azt mondták: ha az amerikai emberek zokszó nélkül kifizetnek 169 dollárt egy sima NFL-meccsre, akkor ne sírjanak a 200 dolláros vb-jegyárak miatt sem. Sőt, senki se sírjon.