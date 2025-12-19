Mandiner The Man – Már Lendvai is vastagon tolja + videó

tisza pártmandinermagyar péter

Nem fukarkodott a Mandiner The Man című podcast műsorában a pikírt humorral és megdöbbentő történetekkel.

2025. 12. 19. 19:34
Nem fukarkodott a Mandiner The Man című podcast műsorában a pikírt humorral és megdöbbentő történetekkel Kacsoh Dániel főszerkesztő-helyettes és Lentulai Krisztáin, a Hotel Lentulai műsorvezetője. Vicces és érdekes videók, sajátos közéleti és politikai megközelítések fanyar módon és néhol dermesztően kollégáink speciális szemüvegén át.

Ha The Man, mindenki sejtheti, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt, valamint a hozzá kapcsolódó események itatják át az adást. 

Azzal kezdték, hogy a Tisza kommunikációs csapata készített a párt nem létező frakciójának kihelyezett üléséről egy videót, ahol leginkább a lift került a főszerepbe, ahová sorra belépnek a tiszások fontos emberei.

Felmerült, hogy ez a Ragyogáshoz – Stephen King azonos című könyvéből készült filmről van szó, ha nem emlékeznének – hasonlít, de vajon ki játssza majd a pszichopatát ? Haladtak is tovább a döbbenet útján, ekkor került szóba Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, aki vastagon és határozottan szavazna a Tiszára és véleménye szerint egy győztes miniszterelnökhöz minden esetben jönnek a szakértők, kérni sem kell őket. 

Kell még többet mondanunk?

Megmutatták azt is, Magyar Péter hogyan vitte saját ajándékaként a szektája által összegyűjtött adományokat egy, a Vöröskereszt által támogatott gyermekotthonnak. Hogy sírjanak, vagy nevessenek, kiderül, ha visszanézik a cikkünkben található videót. 

