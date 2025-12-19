szentkirályi alexandrabudapesti digitális polgári körüdvhadseregkarácsony

Sok adományt gyűjtött össze a hajléktalanszállón élő nőknek a fővárosi DPK + videó

Az ünnepeket is az Üdvhadsereg női szállóján töltő hölgyek különösen megérdemlik a törődést és az odafigyelést – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra az adománygyűjtő akció kapcsán.

2025. 12. 19. 19:18
Átadtuk a sok-sok összegyűlt adományt az Új Kezdet Háza Női Hajléktalan Szálló lakóinak – számolt be közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz vezetője közölte: a Budapesti Digitális Polgári Kör által szervezett gyűjtéshez rengeteg budapesti csatlakozott.

– Szeretném megköszönni mindenkinek, aki női higiéniai termékekkel, tartós élelmiszerekkel és konyhai eszközökkel járult hozzá ahhoz, hogy egy kicsit könnyebbé tegyük az ünnepet azok számára is, akik nehéz helyzetben vannak – fogalmazott. Mint mondta, bíznak abban, hogy sikerült egy kis örömöt csempészni a szállón élők mindennapjaiba.

A Fidesz budapesti elnöke videójában arról beszélt, hogy azok a hölgyek, akik az ünnepeket is a szállón töltik, különösen megérdemlik a törődést és az odafigyelést, hiszen rendkívül nehéz élethelyzetben vannak. Felidézte:

az Üdvhadsereg női szállóján jellemzően azok a nők kapnak menedéket, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre.

– Tudjuk, hogy a karácsony nem mindenkinek jelent meleg, családi közeget, ezért is tartottuk fontosnak, hogy felhívjuk a figyelmet az adakozás jelentőségére – mondta. Hozzátette: reményeik szerint a kezdeményezés másokat is adakozásra ösztönöz, miközben a rászorulók mindennapjaiba nemcsak az ünnepek idején, hanem az év többi napján is sikerül egy kis szeretetet csempészni.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

Földi László
Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

