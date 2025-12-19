Orbán Viktor: A helyzet veszélyes és súlyos

„A befagyasztott orosz vagyon felhasználása lekerült a napirendről, így Brüsszel nem küldött közvetlen hadüzenetet az oroszoknak. Ezt elértük. A háború finanszírozására a másik lehetőség a közös hitelfelvételt. Kilencvenmilliárd euróról van szó. Ezt választották. Mi, a V3-ak, csehek, szlovákok és magyarok jeleztük, hogy ebből kimaradunk. Ugyanis ez egy hadikölcsön. Amit majd vissza kell fizetni. Erre Ukrajna nyilvánvalóan képtelen lesz. Tehát az európai polgároknak kell majd a zsebükbe nyúlniuk. Ez a gyerekeink és unokáink eladósítását jelenti. Ezért mondtunk rá nemet. A valóság Nyugat-Európában is felkapcsolja a lámpát, a háború pénzbe kerül, sok pénzbe, és az európai emberek fizetik a számlát” – magyarázta.