Orbán Viktor: A helyzet veszélyes és súlyos

„Hahó, Harcosok! Egy hosszú éjszaka másnapja. Mindent elmond a brüsszeli helyzetről, hogy Ukrajnáról és a háborúról este kilenckor kezdtünk tárgyalni. Egészen addig egyeztettek a háttérben a háborúpártiak. Este kilenckor már ki kellett tenni a lapokat az asztalra. Hajnali háromig nyomtuk. Brüsszel, Von der Leyen és a háborúpártiak célja világos volt: addig nem állunk fel az asztaltól, amíg a háború és Ukrajna finanszírozását nem rendezzük” – kezdte a Harcosok Klubjában Orbán Viktor miniszterelnök.
Valójában háborús tanács volt a tegnapi. 24-en felszálltak a háborúba induló vonatra, hárman, a szlovákok, a csehek és a magyarok a béke feliratú kijáratot kerestük. 24-en arról beszéltek, hogy le kell győznünk Oroszországot, a háborút folytatni és finanszírozni kell. Hárman meg arról beszéltünk, hogy lehetne békét teremteni
– tette hozzá.
