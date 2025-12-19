Orbán ViktorBrüsszelUkrajna

Orbán Viktor: A helyzet veszélyes és súlyos

Háborús tanácskozás zajlott Brüsszelben az uniós csúcson – erről írt Orbán Viktor a Harcosok Klubjában. A miniszterelnök szerint 24 tagállam a háború folytatásáról és finanszírozásáról döntött, míg Magyarország, Szlovákia és Csehország nemet mondott a hadikölcsönre és a konfliktus eszkalációjára. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a közös hitelfelvétel a jövő generációinak eladósítását jelentené, miközben a háborúpárti logika Európát egy világháború előszobájába sodorhatja.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 15:39
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
„Hahó, Harcosok! Egy hosszú éjszaka másnapja. Mindent elmond a brüsszeli helyzetről, hogy Ukrajnáról és a háborúról este kilenckor kezdtünk tárgyalni. Egészen addig egyeztettek a háttérben a háborúpártiak. Este kilenckor már ki kellett tenni a lapokat az asztalra. Hajnali háromig nyomtuk. Brüsszel, Von der Leyen és a háborúpártiak célja világos volt: addig nem állunk fel az asztaltól, amíg a háború és Ukrajna finanszírozását nem rendezzük” – kezdte a Harcosok Klubjában Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI

Valójában háborús tanács volt a tegnapi. 24-en felszálltak a háborúba induló vonatra, hárman, a szlovákok, a csehek és a magyarok a béke feliratú kijáratot kerestük. 24-en arról beszéltek, hogy le kell győznünk Oroszországot, a háborút folytatni és finanszírozni kell. Hárman meg arról beszéltünk, hogy lehetne békét teremteni

 – tette hozzá.

„A befagyasztott orosz vagyon felhasználása lekerült a napirendről, így Brüsszel nem küldött közvetlen hadüzenetet az oroszoknak. Ezt elértük. A háború finanszírozására a másik lehetőség a közös hitelfelvételt. Kilencvenmilliárd euróról van szó. Ezt választották. Mi, a V3-ak, csehek, szlovákok és magyarok jeleztük, hogy ebből kimaradunk. Ugyanis ez egy hadikölcsön. Amit majd vissza kell fizetni. Erre Ukrajna nyilvánvalóan képtelen lesz. Tehát az európai polgároknak kell majd a zsebükbe nyúlniuk. Ez a gyerekeink és unokáink eladósítását jelenti. Ezért mondtunk rá nemet. A valóság Nyugat-Európában is felkapcsolja a lámpát, a háború pénzbe kerül, sok pénzbe, és az európai emberek fizetik a számlát” – magyarázta.

De van egy ennél is veszélyesebb gondolat. A háborúpárti vezetők azt mondják, hogy a kölcsönt az oroszok fogják visszafizetni. De ehhez le kell őket győzni a háborúban. A háborút tehát nemcsak folytatni kell, hanem kiszélesíteni, sőt európai katonákat kell odavezényelni. Az oroszok európai katonák odavezénylése nélkül nem legyőzhetők. Viszont, ha Európa katonákat küld, az egyet jelent a harmadik világháborúval. Ennek az előszobájában vagyunk.

A helyzet veszélyes és súlyos. Magyarországnak a hadikölcsönből és a háborús eszkalációból is ki kell maradnia. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! – tette hozzá a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (balról a második) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

