A tekintélyes olasz lap odaszúrt Milák Kristófnak, akit szomorú bajnoknak nevez

Olaszország vezető sportlapja, a La Gazzeta dello Sport közölt cikket Milák Kristóf eltűnéséről. Az olaszok sem értik, hogy a 25 éves magyar világklasszis miért így éli meg az úszást. A tekintélyes olasz lap egy Milák Kristóf számára előnytelen párhuzamot is húzott a jelenkor másik magyar olimpiai bajnok úszófenoménjával, Kós Huberttel. A La Gazzetta dello Sport szomorú bajnoknak is nevezi Milákot.

2025. 12. 18. 11:06
Milák Kristóf, a szomorú bajnok, így ír róla a híres olasz lap, a La Gazzetta dello Sport Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
Mint ismert, Milák Kristóf a tavalyi párizsi olimpián szerzett arany- és ezüstérme óta újra eltűnt a színről. Azóta egyedül az idén áprilisi ob-n versenyzett felemás eredményekkel, kihagyta az idei év fő versenyét, a szingapúri világbajnokságot is, sajtóhírek szerint pedig igazából már az olimpia óta, vagyis 16 hónapja nem végez rendes úszóedzéseket. Ez pedig már Olaszországban is téma, ahol a La Gazzetta dello Sport írt cikket Milákról, akit Kós Huberttel is szembeállítottak.

Kós Hubert és Milák Kristóf, Párizs olimpiai bajnok magyar úszói: az olasz lap szembeállította őket egymással.
Kós Hubert és Milák Kristóf, Párizs olimpiai bajnok magyar úszói: az olasz lap szembeállította őket egymással. Fotó: JACK GUEZ / AFP

A magyar klasszist Sós Csaba szövetségi kapitány nagyon visszavárja a válogatottba, nemrég azt mondta róla, hogy „ő a legnagyobb úszónk, aki akkora, amilyet a Föld még nem látott”. Érdekes mellé tenni, hogy az olaszok mit látnak.

A szomorú Milák hozzáállása nem olyan, mint Kós Huberté?

A La Gazzetta dello Sport párhuzamot állított Milák és a Párizsban ugyancsak olimpiai bajnok, 200 háton az idei vb-n is aranyérmes Kós Hubert között.

„Milák Kristófot mindig körüllengi az erős, mégis szomorú bajnok aurája. Magyar, akárcsak Kós Hubert, aki az Egyesült Államokban edz Léon Marchand mellett, egészen más hozzáállást képviselve, mint a pillangóúszó Milák, aki időről időre eltűnik, aggodalmat keltve a magyar úszósportban, majd újra felbukkan” – írja a tekintélyes olasz lap, amely ezzel odaszúrt a Kóssal szembeállított Miláknak.

A La Gazzetta dello Sport megfogalmazása szerint Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkárnak kellett közbelépnie, hogy megnyugtassa a magyar közvéleményt a Milák-ügyben: beszélt a bajnokkal, és megnyugtató választ kapott tőle, miszerint visszatér az úszáshoz, és 2028-ban méltó módon kívánja lezárni pályafutását, a 2027-es hazai világbajnokság után a Los Angeles-i olimpián.

Az olaszok szerint fontos Milák Kristóf visszatérése a magyaroknak

Milák először Tokióban lett olimpiai bajnok, ahol 200 pillangón győzött, 100-on pedig ezüstérmes volt. Tavaly Párizsban fordítva szerezte az érmeket a két számban. 2028-ban, 28 évesen – ha úgy akarja – még mindig esélye lehetne nagy eredményekre.

„Ez a legfontosabb egy olyan válogatott számára, amely mindig is a technikailag kifogástalan bajnokaival hagyott nyomot maga után” – vonja le a La Gazzetta dello Sport a Milák-ügy végkövetkeztetését a magyarok szempontjából.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

