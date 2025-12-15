A vb programja mellett Milák Kristóf terveire is fény derült: visszavonulás vagy olimpia?

Az már 2019-ben eldőlt, hogy két, beugróként való rendezés, azaz 2017 és 2022 után 2027-ben is hazánkba látogatnak a világ legjobb vizes sportolói, június 26. és július 18. között itt rendezik meg az úszás, a vízilabda, a nyíltvízi úszás, a szinkronúszás, a műugrás és az óriás-toronyugrás évi legfontosabb, és nem mellesleg olimpiai kvalifikációs eseményét, amely a hazai pólósok és úszók, köztük Milák Kristóf számára is fontos állomás lehet. Bár utóbbi esetében egyelőre kérdéses, hogy részt vesz-e a viadalon.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium (HM) sportért felelős államtitkára tartja a kapcsolatot Milák Kristóffal Fotó: Árvai Károly / KAR

Milák Kristóf elindul a budapesti vizes vb-n?

A hétfői sajtótájékoztatón Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke felsorolta azokat az elmúlt években sikereket érő úszókat, akik várhatóan ott lesznek a mezőnyben a 2027-es világbajnokságon. Egy név hiányzott a felsorolásból, éppen azé a magyar úszóé, aki a legutóbbi két olimpiáról a legtöbb érmet szállította. A medencébe a párizsi játékok óta nem visszatérő, csak konditermi edzéseket végző Milák Kristóf terveit továbbra is homály fedi, Wladár Sándor nem is vállalkozott arra, hogy ezekről beszéljen. Schmidt Ádám viszont igen, aki 2017 óta baráti kapcsolatot ápol a kétszeres olimpiai bajnokkal.

Két és fél hete beszéltünk, akkor azt mondta, hogy méltóképpen szeretné lezárni a pályafutását. Felvetettem neki egy nyíregyházi országos bajnokság lehetőségét, de csak mosolygott, hogy ő másra, Los Angelesre gondolt

– fedte fel az államtitkár. – Bízom abban, hogy Kristóf ismeri a saját képességeit. Tudjuk, hogy csak akkor áll rajtkőre, ha tudja hozni azt a szintet, amire képes. Számítunk Kristóf részvételére Los Angelesben.

Ennek természetesen először a kvalifikáció a feltétele, amit akár a magyar közönség előtt is biztosíthatnának úszóink és vízilabdázóink, ez a világbajnokság lesz az első alkalom a Los Angeles-i repülőjegy megváltására.

Hol és mikor rendezik a 2027-es vizes vb-t?

A versenyszámok az olimpiai programnak megfelelően fognak zajlani, a vb első felében a vízilabdán, a másodikban az úszáson lesz a hangsúly. A sportolók a Duna Aréna helyett most az MVM-Dome-ban találnak otthonra, ahol két mobilmedence telepítésével felelnek majd meg az elvárásoknak. A talán furcsának ható döntésnek szimpla matematika az oka, így még nagyobb nézősereg figyelheti a helyszínen nagy csatákat.