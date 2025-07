A NOB elnöke felfedte titkát Egerszegi Krisztináról, vadászott a magyar legendára

Szinte magától értetődő, hogy a NOB idén megválasztott új elnöke, Kirsty Coventry ellátogatott a Szingapúrban zajló úszó-világbajnokságra. Egyrészt a NOB korábbi elnökei is rendszeresen látogatták az egyik legfontosabb olimpiai sportág legnagyobb versenyét, másrészt Coventry maga is világklasszis úszó volt, így tulajdonképpen a saját közegébe tért haza – immáron a NOB történetének első női elnökeként. Ráadásul a zimbabwei sportvezető arra is szakított időt Szingapúrban, hogy a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnökével, Wladár Sándorral tárgyaljon. S ha Coventry és a magyarok, akkor Egerszegi Krisztina neve is persze hogy szóba került.

Kirsty Coventry, a NOB elnöke és Wladár Sándor között Egerszegi Krisztina is szóba került a szingapúri úszó-vb-n. Fotó: MÚSZ

Coventry 2008 februárjában döntötte meg Egerszegi Krisztina legendás világcsúcsát, amelyet a magyar klasszis az 1991-es athéni Európa-bajnokságon állított fel. A csaknem 17 évet megélt világcsúcs a második legidősebb rekord volt a világon. Egerszegi 2:06,62-es világrekordját a zimbabwei úszó 2:06,39-re faragta. Coventry később többször is megjavította ezt a világcsúcsot, a 2009-es római világbajnokságon, már az úgynevezett szuperdresszben, elsőként törte be a 2 perc 4 másodperces határra, amikor 2:04,81-gyel nyert.

A NOB elnökének ezt jelentette Egerszegi Krisztina

Coventry kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok, többszörös világcsúcstartó, ám most Wladár Sándornak elárulta, hogy pályafutása egyik legfontosabb céljának tekintette, hogy egyszer megdöntse Egerszegi 1991-es rekordját. Nem véletlenül vágyott erre annyira, most felfedte a titkát: számára Egerszegi Krisztina éveken keresztül példaképnek számított.

– Ez a találkozó egy újabb tökéletes példája volt annak, hogy a sport, az úszás összeköt, és annak is, hogy milyen értéket képes közvetíteni, a hősök mennyire inspirálók lehetnek. Hiszen egy csodálatos magyar versenyző a távoli Zimbabwe fiatal úszója számára jelentett komoly motivációt – jegyezte meg Wladár Sándor, aki maga is 200 háton volt olimpiai bajnok.

A két sportvezető természetesen nemcsak Egerszegiről beszélgetett, a sportág aktuális kérdései mellett Wladár Sándor az egyedülálló Úszó nemzet programról is beszámolt a NOB elnökének. Coventry pedig megígérte, hamarosan innen folytatják.