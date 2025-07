Megkeserítették a villámárvizek Somogy életét + videó

Több vármegyében is hatalmas vihar pusztított vasárnap, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső villámárvizet idézett elő több településen is.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Varga György

A legtöbb csapadék Somogyban hullott vasárnapi felhőszakadás nyomán.

Több településen egyhavinak megfelelő csapadék esett, utakat mosott el a víz, udvarokba tört be és házakat veszélyeztetett.

A Sonline.hu beszámolója szerint több faluban is utakat öntött el a víz, volt, ahol a házak udvarára is befolyt, a szikkasztóárkok nem bírtak el a hatalmas mennyiséggel. Ráadásul a legtöbb helyen a rengeteg csapadék hordalékot és sarat mosott le az útra, ami további munkát adott a helyieknek.

„Jákóban nemcsak a falu főutcáján állt a víz, de a házak udvarára is benézett, több lakóházat is körbevett a hirtelen jött eső. Osztopánban is az úttesten hömpölygött a sáros víz, ami a szántóföldekről zúdult le. Olyan volt, mintha egy tó keletkezett volna a falu kellős közepén.”

