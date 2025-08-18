Brüsszelben áskálódik Tordai Bence Paks II ellen

– Tordai Bence a nemzeti érdekeket szolgáló Paks II atomerőművi projekt ellen fellépve próbál politikai tőkét kovácsolni magának és a parlamenti küszöb alatt lévő Párbeszédnek a jövő évi parlamenti választások előtt. Remélhetőleg az Európai Bizottság a döntéseiben a korábbiakhoz hasonlóan a szakmai érvek mentén továbbra is támogatja a két új paksi blokk megépítését – mondta lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt atomenergetikai mérnök a politikus legutóbbi kezdeményezése kapcsán.

A magyar ellenzék akciója Brüsszelben

A Párbeszéd frakcióvezetője ugyanis nemrég panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a Paks II beruházás ügyében. A politikus szerint a projekt 2017-ben kapott uniós jóváhagyása mára elavult, mert azóta jelentősen megváltoztak a gazdasági és energetikai körülmények. Tordai azt kéri Brüsszeltől, hogy vizsgálja felül a korábbi döntést, és indítson új eljárást a magyar kormánnyal szemben a beruházás állami támogatása kapcsán.

– Kétségtelen, hogy a két új paksi blokk megépítésével kapcsolatos szerződések, valamint a bizottság jóváhagyó határozatai óta a beruházás technológiai, műszaki és kivitelezési környezete is megváltozott, amit az orosz–ukrán konfliktus és a kivetett szankciók következményei, valamint az európai kapacitáshiány, a klímavédelmi, ellátásbiztonsági és gazdaságossági aggályok és a növekvő igények és árak is súlyosbítanak

– magyarázta Hárfás Zsolt. Hozzátette: Magyarország ez utóbbi kihívásokra éppen a Paks II beruházással, valamint a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbításával kíván megfelelő válaszokat adni, de idetartozik a naperőművek és a hálózat jelentős fejlesztése és más típusú erőművek építése is. Hangsúlyozta, hogy egyre több európai ország követi példaként hazánk energiapolitikáját.

Mindegyik blokkra szükség van

A baloldali politikus szerint azonban az üzemidő-hosszabbítással tulajdonképpen sérül az atomerőmű kapacitásbővítésére vonatkozó tilalom, hiszen közben épül a két új blokk.

Csakhogy a meglévő négy és a két új reaktor egyidejű működésének szükségessége több szempontból is alátámasztható Hárfás Zsolt szerint. Mint mondja, egyrészt az áramigények növekedése az importlehetőségek beszűkülése mellett jelentkezik, az atomerőművek kapcsán pedig érdemes hangsúlyozni, hogy szén-dioxid kibocsátása nélkül üzemelnek. Csak a két új paksi blokk éves szinten mintegy négymilliárd köbméter földgáz felhasználását váltja majd ki, vagyis az általuk termelt áramot gázerőművekben ennyi karbonkibocsátással lehetne előállítani.