Európai futballsztár bukkant fel egy gödöllői pizzériában

Marek Hamsík egykoron a Napoli játékosaként szerzett magának, majd tizenkét év után, 2019-ben elköszönt a klubtól, és azóta Kínát, Svédországot és Törökországot is, mígnem 2023-ban bejelentette a visszavonulását, de az „igazi” búcsúmeccse csak három hete zajlott le. A szlovák válogatottsági és gólrekorder ezer szállal kötődik a labdarúgáshoz, hazájában a Hamsík Akadémián is pallérozódnak a futballistapalánták, ő maga a válogatottnál is szerepet vállalt, jelenleg pedig szülővárosa, Besztercebánya U15-ös csapatánál dolgozik. Most éppen a Dukla Banská Bystrica edzőjeként járt a gödöllői Szűcs Lajos Sportcentrumban, ahol mosolyogva tett eleget a kéréseknek, fényképek sokaságán tűnt fel a játékosok mellett.

Marek Hamsík 2019-ben búcsúzott el Nápolytól. Fotó: AFP/Tiziana Fabi

Hamsík egy étterembe is betért Gödöllőn

És ha már ott járt, nem hagyta ki a pálya mellett található Napolizza éttermet sem. Mint azt a Metropol megírta, a pizzériát éppen két futballista, Rózsavölgyi Roland és Horváth Adorján vezeti.

A mai napon Marek Hamsík volt a vendégünk a Napolizzában! 12 éven át játszott a Nápoly színeiben és vált legendává a klubnál és Nápolyban!

– számolt be a jeles eseményről a Napolizza Facebook-oldala.