Volodimir ZelenszkijMagyar LeventeBarátság kőolajvezeték

Ukrajna immár nyíltan zsarolja hazánkat

Ukrajna immár nyíltan zsarolja hazánkat létfontosságú energiabeszerzési útvonalának elvágásával, ha továbbra sem támogatja uniós csatlakozását – jelentette ki Magyar Levente.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 21:19
Mark Carney és Volodimir Zelenszkij Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben emlékeztetett, ma 34 éves Ukrajna, az évfordulón Mark Carney kanadai miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig azzal szellemeskedett, hogy „már meggyújtottuk az ukrán–magyar barátság lángját”, s hogy Ukrajna mindig is törekedett a kétoldalú barátságra, de annak sorsa a magyar fél álláspontján múlik.

Ukrajna immár nyíltan zsarolja hazánkat létfontosságú energiabeszerzési útvonalának elvágásával, ha továbbra sem támogatja uniós csatlakozását – jelentette ki Magyar Levente
Ukrajna immár nyíltan zsarolja hazánkat létfontosságú energiabeszerzési útvonalának elvágásával, ha továbbra sem támogatja uniós csatlakozását – jelentette ki Magyar Levente. Fotó: MTI

Magyar Levente kiemelte: mindezt órákkal azután, hogy Ukrajna újra szétlőtte a Magyarországot – és Szlovákiát – kőolajjal ellátó Barátság vezetéket.

Ukrajna immár nyíltan zsarolja hazánkat létfontosságú energiabeszerzési útvonalának elvágásával, ha továbbra sem támogatja uniós csatlakozását. Az ukránok ezzel – a maguk szempontjából – rossz taktikát választottak, mert az ilyen kijelentések csak még jobban meggyőzik a magyarokat, hogy körömszakadtáig ellenezzék egy olyan ország felvételét az EU-ba, melynek vezetője mulatságosnak szánt szójátékokba foglalva fenyegeti őket

– fogalmazott az államtitkár. 

Apropó, évforduló – mi is a napokban ünnepeltük az államunk születésnapját. A méltányosság jegyében hagyjuk a számokat. Legyen annyi elég, emlékeztetendő fiatal szomszédunkat: volt időnk megtanulni kezelni nehezebb helyzeteket is, mint amit a »magyar–ukrán barátság lángolása« jelent

– tette hozzá, és kiemelte: 

A fő tanulság: a magyaroknak előbb-utóbb mindig sikerül elérni, amit akarnak. Az utóbbi se gond, nem vagyunk türelmetlenek, nekünk megadatott a hosszú élet ajándéka. Kívánunk hasonló jókat minden barátnak!

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Ukrajna megfenyegette Magyarországot

Zelenszkij durván megfenyegette Magyarországot

Ukrajna megfenyegette Magyarországot 4 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolgárháború

Mondtam már! Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lesz, ha akad majd egy szülő, aki nem viseli el tovább ezeket, és megkeresi az elkövetőket egy jó hatlövetűvel?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu