A külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben emlékeztetett, ma 34 éves Ukrajna, az évfordulón Mark Carney kanadai miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig azzal szellemeskedett, hogy „már meggyújtottuk az ukrán–magyar barátság lángját”, s hogy Ukrajna mindig is törekedett a kétoldalú barátságra, de annak sorsa a magyar fél álláspontján múlik.
Ukrajna immár nyíltan zsarolja hazánkat
Ukrajna immár nyíltan zsarolja hazánkat létfontosságú energiabeszerzési útvonalának elvágásával, ha továbbra sem támogatja uniós csatlakozását – jelentette ki Magyar Levente.
Magyar Levente kiemelte: mindezt órákkal azután, hogy Ukrajna újra szétlőtte a Magyarországot – és Szlovákiát – kőolajjal ellátó Barátság vezetéket.
Ukrajna immár nyíltan zsarolja hazánkat létfontosságú energiabeszerzési útvonalának elvágásával, ha továbbra sem támogatja uniós csatlakozását. Az ukránok ezzel – a maguk szempontjából – rossz taktikát választottak, mert az ilyen kijelentések csak még jobban meggyőzik a magyarokat, hogy körömszakadtáig ellenezzék egy olyan ország felvételét az EU-ba, melynek vezetője mulatságosnak szánt szójátékokba foglalva fenyegeti őket
– fogalmazott az államtitkár.
Apropó, évforduló – mi is a napokban ünnepeltük az államunk születésnapját. A méltányosság jegyében hagyjuk a számokat. Legyen annyi elég, emlékeztetendő fiatal szomszédunkat: volt időnk megtanulni kezelni nehezebb helyzeteket is, mint amit a »magyar–ukrán barátság lángolása« jelent
– tette hozzá, és kiemelte:
A fő tanulság: a magyaroknak előbb-utóbb mindig sikerül elérni, amit akarnak. Az utóbbi se gond, nem vagyunk türelmetlenek, nekünk megadatott a hosszú élet ajándéka. Kívánunk hasonló jókat minden barátnak!
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
