A külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben emlékeztetett, ma 34 éves Ukrajna, az évfordulón Mark Carney kanadai miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig azzal szellemeskedett, hogy „már meggyújtottuk az ukrán–magyar barátság lángját”, s hogy Ukrajna mindig is törekedett a kétoldalú barátságra, de annak sorsa a magyar fél álláspontján múlik.

Ukrajna immár nyíltan zsarolja hazánkat létfontosságú energiabeszerzési útvonalának elvágásával, ha továbbra sem támogatja uniós csatlakozását – jelentette ki Magyar Levente. Fotó: MTI