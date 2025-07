Luke Littler az első öt leget elbukta, mégis csatlakozott a legendákhoz + videó

Az elődöntő után joggal várhattuk, hogy a World Matchplay fináléja is káprázatos játékkal varázsolja el a darts szerelmeseit, és a Luke Littler, James Wade kettős nem is okozott csalódást. A két dartsozó idén már negyedszer találkozott egymással, összecsaptak a UK Open döntőjében is még márciusban, akkor Littler kiütéses győzelemmel nyerte meg a viadalt. A 18 éves világbajnok egyébként is jobb mérleggel várhatta a hatodik egymás elleni mérkőzést, Wade a vasárnapit megelőző öt meccsből csupán egyet, a legelsőt tudta megnyerni.

Bár Luke Littler nyerte a döntőt, James Wade-nek sem volt oka a szégyenkezésre (Fotó: PDC/Facebook)

A 42 éves Wade hetedszer szerepelt a World Matchplay döntőjében – a korábbi hatból csupán egyet nyert meg –, és a kezdésnél megmutatta, hogy nemhiába jutott el a végső összecsapásig. Az idősebb angol az első öt leget behúzta, a 100-at jócskán meghaladó átlagára és remek kiszállózására Littler nem találta az ellenszert. A szünet után aztán fordult a kocka, Wade alaposan visszaesett, míg a világbajnoki címvédő úgy feljavult, hogy pillanatok alatt egyenlített. Ezután már szorosabb lett a finálé, egyikük sem tudott ellépni, egészen 14-13 után viszont már csak Littler nyert leget, és így élete során először, második indulása alkalmával megnyerte a World Matchplay-t.

Luke Littler legendákhoz csatlakozott

Littler a győzelmével elérte az úgynevezett Triple Crownt (hármas koronát), vagyis csúcsra ért a világbajnokságon, a Premier League-ben és a World Matchplay-en. Az ifjú angol ezzel illusztris társaságba került, korábban ez csak Phil Taylornak, Michael van Gerwennek, Gary Andersonnak és Luke Humphriesnak sikerült.

– Phil Taylor a példaképem, tizenhatszor nyert itt, és most az én nevem is rajta lesz ezen a serlegen – mondta Littler, miután átvette a Phil Taylor-trófeát. – Amióta elkezdtem a versenyzést, azt mondtam magamnak, amíg minden major tornát megnyerek, addig elégedett leszek. Már csak néhányat kell kipipálni, de mindent megteszek, hogy ez is sikerüljön.

Littler és Wade egyaránt 100 feletti körátlaggal és 40 százalékot meghaladó kiszállózással zárt a döntőben, előbbi ráadásul 64 darab 180-at dobott a tornán, és ezzel megdöntötte Adrian Lewis eddigi 56-os rekordját.