Orbán Viktor: Európai–orosz csúcs kell

„Hahó, Harcosok! Ma fél Európa Washingtonba utazik Trumphoz. Audienciára. Egy közép-európai ország vezetője sincs közöttük. Pedig ez a háború velünk, lengyelekkel, szlovákokkal, románokkal, magyarokkal szomszédos országban zajlik. Nem pedig a biztonságos távolságban élő nyugatiaknál” – kezdte bejegyzését a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

Július 1-től Magyarország vezeti a V4-es országcsoportot. Lengyelországban új, V4-párti elnök. Ősszel választás Csehországban. Ha Babis győz, márpedig győzni fog, újra be kell indítani.

„A washingtoni audiencia nem lesz elég. Európai–orosz csúcsot kell tartani. Bármennyire is nehezére esik a háborúpárti európai vezetőknek. Téveszme és súlyos önértékelési zavar azt hinni, hogy Európa erkölcsi alapon elszigetelheti Oroszországot. Ennek az illúziónak az USA megadta a kegyelemdöfést. Kínától Indián át, az arab világon keresztül az Egyesült Államokig csak mosolyognak az európaiak önhittségén. Amikor az erő és a cselekvőképesség hiányát kioktatással leplezed, elismerés helyett csak megmosolyognak. Mi maradunk a józan ész talaján” – tette hozzá a miniszterelnök.