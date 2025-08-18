Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Orbán Viktor: Európai–orosz csúcs kell

Orbán Viktor szerint Európa téveszmében él, amikor azt hiszi, erkölcsi alapon elszigetelheti Oroszországot. A miniszterelnök a Harcosok Klubjában hangsúlyozta: a Washingtonban tartott audiencia nem elég, európai–orosz csúcsra van szükség. Közben Magyarország társadalmi vitára bocsátotta a következő tíz év fejlesztési tervét, amelynek része az adócsökkentési forradalom és az otthonteremtés.

2025. 08. 18. 12:36
„Hahó, Harcosok! Ma fél Európa Washingtonba utazik Trumphoz. Audienciára. Egy közép-európai ország vezetője sincs közöttük. Pedig ez a háború velünk, lengyelekkel, szlovákokkal, románokkal, magyarokkal szomszédos országban zajlik. Nem pedig a biztonságos távolságban élő nyugatiaknál” – kezdte bejegyzését a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Július 1-től Magyarország vezeti a V4-es országcsoportot. Lengyelországban új, V4-párti elnök. Ősszel választás Csehországban. Ha Babis győz, márpedig győzni fog, újra be kell indítani. 

„A washingtoni audiencia nem lesz elég. Európai–orosz csúcsot kell tartani. Bármennyire is nehezére esik a háborúpárti európai vezetőknek. Téveszme és súlyos önértékelési zavar azt hinni, hogy Európa erkölcsi alapon elszigetelheti Oroszországot. Ennek az illúziónak az USA megadta a kegyelemdöfést. Kínától Indián át, az arab világon keresztül az Egyesült Államokig csak mosolyognak az európaiak önhittségén. Amikor az erő és a cselekvőképesség hiányát kioktatással leplezed, elismerés helyett csak megmosolyognak. Mi maradunk a józan ész talaján” – tette hozzá a miniszterelnök.

Közben mi itthon társadalmi vitára bocsátottuk Magyarország következő 10 évének fejlesztési tervét. Ez lesz a jövő építésének alapdokumentuma. Itt elérhető. 

„Adócsökkentési forradalom, saját lakás mindenkinek és 10 éves fejlesztési terv. Jól indul majd az ősz. Ceterum censeo: nem várhatunk Brüsszelre! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Üdvözlettel: Orbán Viktor Még 237 nap.” – zárta.

