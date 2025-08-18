Elképesztő összeggel támogatja a kormány a gyermekek étkeztetését

A kormány több mint négyszer annyi pénzt fordít ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre, mint 2010-ben – közölte Tuzson Bence. Az igazságügyi miniszter közösségi oldalán leszögezte, egy gyermek étkezése nem lehet bizonytalanság kérdése.

– A kormány 140 milliárd forintot fordít ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre – ez több mint négyszerese a 2010-es, 32 milliárd forintos keretnek. Idén nyáron 85 ezer gyermek kap szünidei meleg ételt, amelyre csaknem 1,77 milliárd forintot fordítunk

– sorolta a tárca vezetője, hozzátéve, a cél, hogy minden gyermek egészséges, napi meleg étkezéshez jusson, és a családok számíthassanak erre az ellátásra az iskolai szünet alatt is.