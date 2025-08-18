Két új program indul a fiataloknak, több tíz milliárd forinttal támogatja a kormány

A szakma nem B terv, hanem hivatás – hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten.

Fotó: Soós Lajos / MTI

Hankó Balázs kiemelte: a szakmaszerzés küldetés és elköteleződés, ami a nemzet gazdaságát és a fiatalok családját erősíti. A miniszter bejelentette, hogy a héten két európai uniós támogatású program indul el, amelyek az egyénre szabott pályaorientációt és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését célozzák. Az egyik a hátrányos helyzetben lévő fiatalok szakmaszerzését támogatja összesen 23 milliárd forint értékben, a másik pedig egy pályaorientációs program, amelyben összességében 6,6 milliárd forint forrást biztosítanak egyénre szabott pályaorientációs, pályatanácsadási és karrier-tanácsadási szolgáltatások nyújtására – ismertette a tárcavezető.

A hátránykompenzációs program nagyjából húszezer fiatalt fog elérni a tervek szerint, a pályaorientációs program pedig 171 ezer fiatalt – tette hozzá. Hankó Balázs elmondta, hogy a hátránykompenzációs programban egyenként 20 és 500 millió forint közötti támogatás kaphatnak az intézmények. A forrásnak köszönhetően országszerte legalább 40, legfeljebb 114 intézmény vehet részt a fejlesztésekben – ismertette.

Dobbantó program

A miniszter közölte továbbá, a program részeként bővül a Dobbantó program, amely a legnagyobb lemorzsolódási kockázattal küzdő fiatalok számára kínál egyéni fejlesztést, alapkompetencia-erősítést és motivációt az iskolai rendszerben való bennmaradáshoz. A Dobbantó célja, hogy az általános iskolás tanulók tovább lépjenek a műhelyiskolai képzések felé, amelyek részszakmák megszerzésére nyújtanak lehetőséget, akár munkahelyi környezetben is.

Termékeny talajba hullik ez a forrás, mert büszkék vagyunk a megújult sikeres magyar szakképzésre

– jelentette ki Hankó Balázs. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar szakképzés európai ezüstérmes, OECD-bronzérmes, és a vb tizedik helyét is elhozta. Rámutatott továbbá, hogy az elmúlt három évben 8,6 százalékról 5,8 százalékra csökkent a lemorzsolódás a szakképzésben.

A szakképzés sikere annak köszönhető, hogy a magyar gazdaság munkaerőpiaci igényeinek felel meg

– húzta alá, megjegyezve: a sikeres szakképzés három fő pillérét a motivált diákok, a motivált oktatók és inspiráló környezet jelentik. Hankó Balázs felidézte azt is, hogy a szakképzésben egyedülálló ösztöndíjrendszert biztosítanak a diákoknak, 38 ezren éppen az elmúlt hetekben kaptak szakmaszerzési támogatást 9,8 milliárd forint értékben.