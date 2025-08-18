Három bölcsődei támogatásra is lehet pályázni, mutatjuk a részleteket

Egyre több településen van bölcsőde, folyamatos az új férőhelyek létrehozása – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorának hétfői adásában. Koncz Zsófia rámutatott: a kisgyermeket vállaló családoknak a bölcsődei hálózat kiépítésével tudnak a legtöbbet segíteni. Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben mindössze 326 településen volt bölcsőde, ma pedig már 1242 településen működik ez az intézmény.

A 3 éven aluli gyermekek körülbelül 10 százalékának volt férőhely, most 27 százalékuknak, ami nagyon nagy előrelépés, de még mindig van igény – közölte, megjegyezve: ahol bölcsődét nyitnak, ott mindenhol ki is használják azokat.

Három támogatásra is lehet pályázni

Koncz Zsófia beszélt arról is, hogy három pályázat van folyamatban, ami a bölcsődei hálózatot érinti. A munkahelyi bölcsődék pályázatra augusztus 28-ig lehet még pályázni.

A másik pályázat a kisgyermeknevelő képzésben résztvevők számára tavaly decemberben elindított ösztöndíjprogram. Ez a lehetőség a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára havi 125 ezer, a technikumban tanulók számára havi 59 ezer forint nettó támogatást jelent. Hozzátette: már több mint ezren vették igénybe ezt a lehetőséget.

A harmadik pillérnek a nagyon népszerű, tavaly szeptemberben újból elindított bölcsődei térítési díj támogatást nevezte, amellyel már több mint tizenháromezer család élt. Hozzátette: ez egy uniós keretként indult, az erre elkülönített 5,5 milliárd forint néhány hónap alatt kimerült, így ezt a magyar kormány hazai költségvetésből plusz 6,6 milliárd forinttal kiegészítette.

Ennek keretében a családok havonta akár ötvenezer forintot, a gyermeküket egyedül nevelők pedig havonta akár hatvanötezer forintot igényelhetnek

– emelte ki.