Percekig szenvedett a földön a teniszező, akinek már a pályán sem kellett volna lennie

Nisioka Josihito az első játszmát tie breakben elveszítette Miomir Kecmanovics ellen a US Open első fordulójában, utána viszont fordított, és a negyedik szettben adogatott a meccsért. A szerb teniszező azonban két meccslabdát hárított, Nisioka pedig már nem nyert több játékot.

Kecmanovics is aggódva figyelte Nisioka ápolását (Forrás: X/Tennis Now)

Kecmanovics 7:5-re nyerte a negyedik játszmát, majd Nisioka a döntő szett elején már láthatóan nem mozgott jól, folyamatosan a combját fogta. Néhány labdamenet után, játék közben a fájdalomtól a földre terült, a székbíró pedig hamarosan bejelentette, hogy görcsölés miatt a japán feladja a meccset. Nisioka duplán foghatja a fejét, akkor sérült meg, amikor már a pályán sem kellett volna lennie, ha kihasználja valamelyik mérkőzéslabdáját.

Kecmanovics sportszerűen vizet vitt szenvedő ellenfelének, és próbálta vigasztalni. Bár a szerb nem így szeretett volna továbbjutni, végül ő is hozzájárult Szerbia tökéletes napjához, amelyen Novak Djokovics és Györe László (Laslo Djere) is továbbjutott. Bízunk benne, hogy kedden megszakad a sorozat, ugyanis Hamad Medjedovics ellenfele Marozsán Fábián lesz.

US Open: összeomlott a korábbi bajnok

A szó szoros értelmében nem, átvitt jelentésben viszont annál inkább összeomlást mutatott be a US Open 2017-es bajnoka, Sloane Stephens. Az amerikai játékos 6:0, 3:0-val kezdett a francia Clara Burel ellen, a második és a harmadik játszmában is adogatott a továbbjutásért, mégis kiesett.

Az első játéknap legmagasabban rangsorolt búcsúzója Maria Szakkari (9.) volt, aki sérülés miatt a US Open első kiesője lett. A férfiaknál Holger Rune (15.) sima kiesése volt a nyitónap legnagyobb meglepetése.

Szintén sérülés állította meg a jól kezdő Fucsovics Mártont, míg két kiváló teniszező is lejátszotta utolsó Grand Slam-meccsét. A 2020-as US Open-bajnok Dominic Thiem és a szintén korábbi top 10-es Diego Schwartzman sem tudott meccset nyerni idén a főtáblán.