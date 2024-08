US Open: hihetetlen ütést mutatott be az olimpiai aranyérmes, aki bajban volt + videó

Cseng Csin-ven élete legnagyobb sikere után érkezett meg New Yorkba, a US Open helyszínére. Szűk egy hónapja Párizsban a kínai teniszező olimpiai bajnok lett, az elődöntőben a Roland Garros királynője, Iga Swiatek sem tudta megállítani. Cseng Csin-ven az olimpiai aranyérem után a US Openen nehéz sorsolást kapott: az amerikai Amanda Anisimova volt az ellenfele, aki két hete Torontóban játszott rangos WTA-döntőt.

Amanda Anisimova jobban kezdte a meccset, mint az olimpiai aranyérmes Cseng Csin-ven (Fotó: MTI/AP/The Canadian Press/Frank Gunn)

Anisimova zaklatott karrierjének eddigi csúcspontja a még tinédzserként elért 2019-es Roland Garros-elődöntő. Az amerikai teniszezőt édesapja – egyben edzője – az évi halála nagyon megviselte, lelki okok miatt később szüneteltette is a pályafutását, a torontói döntő viszont jelezte, hogy ismét jó formába lendült.

Ilyen volt az olimpiai aranyérmes US Open-rajtja

A Cseng elleni mérkőzést is ő kezdte jobban, 5:1-re elhúzott az első játszmában, s bár a játszmát nehézkesen zárta le, 6:4-gyel Anisimova szettelőnybe került.

A második játszmában Cseng Csin-ven hihetetlen fogadással zavarta meg Anisimovát. A labda a lepattanás után visszapörgött Cseng térfelére, a kétségbeesetten utánanyúló Anisimova pedig belelépett a hálóba, ezzel elveszítette a labdamenetet, s a játékban később az adogatását is. Ez a brék jelentette a különbséget, Cseng kiharcolta a döntő játszmát.

Zheng Qinwen with an outrageous return winner! pic.twitter.com/MdUM92lObn — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2024

A döntő szettben a boka- és csuklófájdalommal is küzdő Anisimova már nem tudta megszorongatni Csenget, így az olimpiai aranyérmes végül bejutott a második fordulóba, ahol az orosz Erika Andrejeva lesz majd az ellenfele.

Cseng honfitársa, Vang Ja-fan lett az idei US Open első továbbjutója, a 2021-es elődöntős, idén kilencedik kiemelt Maria Szakkari a 6:2-re elveszített első játszma után feladta a meccset Vang ellen. Noha Szakkari évek óta top 10-es játékos, immár zsinórban a tizenegyedik Grand Slam-tornáján esett ki még az első héten.

Az olimpiai ezüstérmes Donna Vekic és a tizenkettedik kiemelt Daria Kaszatkina két játszmában jutott a US Open második fordulójába.