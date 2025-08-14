Balesetek okoznak káoszt és dugókat a forgalmasabb utakon

Érdemes előre megtervezni az utat, ha valaki autópályám szeretne menni, ugyanis több autópálya különböző szakaszain kell torlódásokra és terelésekre számítani. Érintett az M0-s autóút, az M1-es autópálya, de az M3-as autópályára felhajtás előtt is érdemes tájékozódni.

Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M0-s autóút déli szektorán, az M3-as autópálya irányába a kiépített terelésnél, az M1-es és az M7-es autópálya közötti szakaszán, valamint távolabb Gyál térségében. Továbbá lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható a 12-es és a 20-as km között is. Mindemellett az M0-s autóút déli szektorán új terelést építettek ki az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között. Az M5-ös autópálya irányába mindhárom sávot lezárták, a forgalom a kollektor ágon és a szemközti oldal belső sávján halad. Torlódásra, lassulásra kell számítani.

Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába a 34-es és a 42-es km között terelés kiépítés miatt sávzárásra,

továbbá Herceghalom és Óbarok között közel 15 km-es araszolásra és jelentősen megnövekedett menetidőre kell számítani.

Torlódik az M3-as autópálya, Nyíregyháza irányába Bag térségében, továbbá az M5-ös autópálya Balástya és Szeged között.