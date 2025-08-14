torlódásautópályaterelés

Balesetek okoznak káoszt és dugókat a forgalmasabb utakon

Több szakaszon is terelések, balesetek nehezítik a közlekedést.

Magyar Nemzet
Forrás: Útinform2025. 08. 14. 18:50
illusztráció Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Érdemes előre megtervezni az utat, ha valaki autópályám szeretne menni, ugyanis több autópálya különböző szakaszain kell torlódásokra és terelésekre számítani. Érintett az M0-s autóút, az M1-es autópálya, de az M3-as autópályára felhajtás előtt is érdemes tájékozódni.

 

Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M0-s autóút déli szektorán, az M3-as autópálya irányába a kiépített terelésnél, az M1-es és az M7-es autópálya közötti szakaszán, valamint távolabb Gyál térségében. Továbbá lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható a 12-es és a 20-as km között is. Mindemellett az M0-s autóút déli szektorán új terelést építettek ki az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között. Az M5-ös autópálya irányába mindhárom sávot lezárták, a forgalom a kollektor ágon és a szemközti oldal belső sávján halad. Torlódásra, lassulásra kell számítani.

Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába a 34-es és a 42-es km között terelés kiépítés miatt sávzárásra, 

továbbá Herceghalom és Óbarok között közel 15 km-es araszolásra és jelentősen megnövekedett menetidőre kell számítani.

Torlódik az M3-as autópálya, Nyíregyháza irányába Bag térségében, továbbá az M5-ös autópálya Balástya és Szeged között.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjegesmedve

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja Von der Leyenéket Alaszkában + videó

Bayer Zsolt avatarja

Bayer Zsolt legfrissebb blogbejegyzéséhez az MI is hozzájárult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu