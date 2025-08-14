m7m1m5forgalomM0-sautópálya

Lángokban áll egy autó az M7-esen, mindkét irányban súlyos dugóra számítson

Elesett továbbá az M4-es, az M1-es, az M3-as és az M5-ös is.

Magyar Nemzet
Forrás: Feol, Útinform2025. 08. 14. 13:56
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI
Kigyulladt egy személyautó az M7-es autópályán a 37-es kilométerszelvénynél, Kápolnásnyék környékén, a Budapest felé vezető oldalon – írja a Feol

Hozzáfűzik, a szemközti, Balaton felé vezető oldalon is komoly torlódás tapasztalható a bámészkodók, és a hétvégi, Balatonra tartó forgalom miatt, a hírek szerint hét kilométeres a dugó. Egyébként, ha az országban bármerre menne, úgy tűnik, hogy fennakadásokkal fog találkozni, az Útinform szerint az M4-esen Ceglédnél baleset miatt lezárták a belső sávot, az M0-son az M1-es autópálya felől érkezők a 29-es km-nél torlódásra kell számítsanak az M5-ös autópálya csomópontja előtt.

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom irányába a 34-es és a 42-es kilométer között tereléskiépítés miatt sávzárásra, továbbá Herceghalom és Bicske között 5-6 kilométeres torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítani. Aki teheti, az 1-es főúton kerüljön – hívták fel a figyelmet. 

A 89-es kilométernél a Komárom/Nagyigmánd csomópont után munkavégzés miatt Hegyeshalom irányába 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni. Aki teheti, térjen le a 67-es km-nél a Tata/Környe csomópontban és a Tata–Kocs–Nagyigmánd–Bábolna–Bana útvonalon kerüljön. Az ellenkező oldalon is lassul a forgalom és torlódás alakult ki, ami meghaladta a négy kilométert, szintén munkavégzés miatt, ezért aki teheti, térjen le a 94-es Ács/Bana/Bábolna csomópontnál és Nagyigmánd–Kocs útvonalon kerüljön.

Az M3-as autópályán burkolatot javítanak Gyöngyös térségében, ezért a 78-as és a 80-as kilométer között a forgalom csak egy sávon halad. A torlódás meghaladta a négy km-t.

Munkavégzés miatt több kilométeres torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán Röszke irányába Táborfalva és Kecskemét között. Az ellenkező oldalon Lajosmizse és Táborfalva között is lassulás tapasztalható, mivel szintén csak egy sávon lehet haladni az 59-es és az 57-es km között.

Új terelést építettek ki az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja  között. Az M5-ös autópálya irányába mindhárom sávot lezárták, a forgalom a kollektor ágon és a szemközti oldal belső sávján halad. Torlódásra, lassulásra kell számítani ezen a ponton is. 

 

