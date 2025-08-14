Lángokban áll egy autó az M7-esen, mindkét irányban súlyos dugóra számítson

Kigyulladt egy személyautó az M7-es autópályán a 37-es kilométerszelvénynél, Kápolnásnyék környékén, a Budapest felé vezető oldalon – írja a Feol.
Hozzáfűzik, a szemközti, Balaton felé vezető oldalon is komoly torlódás tapasztalható a bámészkodók, és a hétvégi, Balatonra tartó forgalom miatt, a hírek szerint hét kilométeres a dugó. Egyébként, ha az országban bármerre menne, úgy tűnik, hogy fennakadásokkal fog találkozni, az Útinform szerint az M4-esen Ceglédnél baleset miatt lezárták a belső sávot, az M0-son az M1-es autópálya felől érkezők a 29-es km-nél torlódásra kell számítsanak az M5-ös autópálya csomópontja előtt.
Az M1-es autópályán, Hegyeshalom irányába a 34-es és a 42-es kilométer között tereléskiépítés miatt sávzárásra, továbbá Herceghalom és Bicske között 5-6 kilométeres torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítani. Aki teheti, az 1-es főúton kerüljön – hívták fel a figyelmet.
A 89-es kilométernél a Komárom/Nagyigmánd csomópont után munkavégzés miatt Hegyeshalom irányába 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni. Aki teheti, térjen le a 67-es km-nél a Tata/Környe csomópontban és a Tata–Kocs–Nagyigmánd–Bábolna–Bana útvonalon kerüljön. Az ellenkező oldalon is lassul a forgalom és torlódás alakult ki, ami meghaladta a négy kilométert, szintén munkavégzés miatt, ezért aki teheti, térjen le a 94-es Ács/Bana/Bábolna csomópontnál és Nagyigmánd–Kocs útvonalon kerüljön.
Az M3-as autópályán burkolatot javítanak Gyöngyös térségében, ezért a 78-as és a 80-as kilométer között a forgalom csak egy sávon halad. A torlódás meghaladta a négy km-t.
Munkavégzés miatt több kilométeres torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán Röszke irányába Táborfalva és Kecskemét között. Az ellenkező oldalon Lajosmizse és Táborfalva között is lassulás tapasztalható, mivel szintén csak egy sávon lehet haladni az 59-es és az 57-es km között.
Új terelést építettek ki az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között. Az M5-ös autópálya irányába mindhárom sávot lezárták, a forgalom a kollektor ágon és a szemközti oldal belső sávján halad. Torlódásra, lassulásra kell számítani ezen a ponton is.
