Lángokban áll egy autó az M7-esen, mindkét irányban súlyos dugóra számítson

Az M3-as autópályán burkolatot javítanak Gyöngyös térségében, ezért a 78-as és a 80-as kilométer között a forgalom csak egy sávon halad. A torlódás meghaladta a négy km-t.

Munkavégzés miatt több kilométeres torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán Röszke irányába Táborfalva és Kecskemét között. Az ellenkező oldalon Lajosmizse és Táborfalva között is lassulás tapasztalható, mivel szintén csak egy sávon lehet haladni az 59-es és az 57-es km között.

Új terelést építettek ki az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között. Az M5-ös autópálya irányába mindhárom sávot lezárták, a forgalom a kollektor ágon és a szemközti oldal belső sávján halad. Torlódásra, lassulásra kell számítani ezen a ponton is.