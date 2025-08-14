Csendes-óceán: aranytégla-szerű utat fedeztek fel a mélyben

A Csendes-óceán mélyén a Luʻuaeaahiikikkumu expedíció tudósai az E/V Nautilus oceanográfiai kutatóhajó fedélzetéről leeresztetett mélytengeri merülőeszköz (ROV) segítségével egy mélybe süllyedt vulkán Liliʻuokalani nevű gerincét vizsgálták, amelyről a ROV robotkarjai segítségével mintákat akartak gyűjteni.

A Csendes-óceán vulkanikus fenékhegyeit vizsgálta az M/V Nautilus oceanográfiai kutatóhajó Fotó: Ocean Exploration Trust

A Csendes-óceán mélyén felfedezett furcsa struktúra megdöbbentette a kutatókat

A "Karom" becenévre hallgató és vízalatti mintavételre használt robotkar segítségével a tudósok éppen egy vas-mangán kéregcsomót, azaz egy vas- és mangán-oxidokból álló tengeri üledékes ásványi lerakódást akartak alaposabban megvizsgálni, mintát gyűjtve be az alakzatról. A mintavétel után odébb kormányozták a kutató-tengeralattjárót, amely egy meglepően egyenletesnek tűnő „sült kéregnek” nevezett óceáni aljzatszakasz fölé ért, ahol hirtelen feltűnt a sárga makadámkővel kirakott útra emlékeztető képződmény.

Az M/V Nautilus egyik távirányítású mélytengeri kutatóeszköze, a Hercules bevetés közben Fotó: NOAA/OAR/OER

A 68 méter hosszú E/V Nautilus az Ocean Exploration Trust tengerkutatási szervezet tudományos expedíciókra használt jól felszerelt oceanográfiai kutatóhajója, amelynek Robert D. Ballard a világhírű tengerkutató, a legendás Titanic és a Bismarck csatahajó roncsainak felfedezője a kutatási vezetője. Az E/V Nautilus négy távirányítású mélytengeri kutatóeszközt hordoz a fedélzetén, amelyek közül az Argus 6000, a Hercules pedig 4000 méter mélyre képes lemerülni.

A tudósokat először mélyen megdöbbentette a látvány. „Mi ez?” – kérdezte az egyik kutató. „Az Atlantiszba vezető út” – válaszolta félig tréfásan a társa, akivel együtt próbálták megfejteni a fényszórók megvilágította és rejtélyesnek tűnő alakzat eredetét. "Ami az Atlantiszhoz vezető sárgatéglás útnak tűnhet, valójában ennek az ősi eredetű és aktív vulkán geológiájának az egyik különleges példája" - nyilatkozta az E/V Nautilus legénysége, akiket az Ilf Science tudományos hírportál idéz.

A rejtélyes képződmény első látásra olyannak tűnik, mint ha emberi kéz alkotta volna Fotó: YouTube

A bizarr geológiai képződmény a Nootka-csúcs egyik nyúlványán fekszik, amely a Papahānaumokuakea Tengeri Nemzeti Park területén található. A Papahānaumokuakea Tengeri Nemzeti Park világörökségi terület, amely az Egyesült Államokhoz tartozó Hawaii-szigetek északnyugati részén fekvő tíz kisebb szigetből, illetve korall-atollból áll mintegy 360 ezer négyzetkilométeres területet lefedve. Ezen a relatíve kis kiterjedésű óceáni területen 7000 különböző tengeri állatfaj él és ezek mintegy negyede csak itt előforduló bennszülött, úgynevezett endemikus faj.