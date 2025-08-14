RB LeipzigGulácsi PéterLipcseWilli Orbán

Gulácsi és Orbán közül csak az egyikükkel közölt rossz hírt a Lipcse edzője

A német labdarúgó-bajnokságban szereplő RB Leipzig vezetőedzője, Ole Werner döntött a kapusposzt és a csapatkapitányi karszalag sorsáról. A csütörtöki sajtótájékoztatón a Lipcse trénere bejelentette, Gulácsi Péter marad az első számú kapus, ő véd a bajnokságban, míg Maarten Vandevoordtnak marad a Német Kupa. A csapat másik magyarja, Willi Orbán azonban rossz hírt kapott.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 17:15
Gulácsi marad kapus, Orbán viszont nem marad csapatkapitány Lipcsében (Fotó: DPA/Hendrik Schmidt)
Az előző idény végén a német Bundesliga hetedik helyén zárt az RB Leipzig, így élvonalbeli története során először marad le a nemzetközi kupaindulásról. Ennek következtében nagyon mozgalmasan alakult a lipcseiek nyara , és az is kérdéses volt, hogy a két magyar futballista – Gulácsi Péter és Willi Orbán – marad-e a csapatnál. Végül kiderült, hogy igen, sőt a válogatottságot már lemondott kapus belga posztriválisát, Maarten Vandevoordtot is legyőzte, mint az Ole Werner vezetőedző csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott.

Maarten Vandevoordt jól viselte, hogy Gulácsi Péter marad az első számú kapus a Leipzignél, ahol már nem Willi Orbán a csapatkapitány
Maarten Vandevoordt jól viselte, hogy Gulácsi Péter marad az első számú kapus a Leipzignél, ahol már nem Willi Orbán a csapatkapitány (Fotó: DPA/Andreas Gora)

Gulácsi Péter a Leipzig első számú kapusa

– Nem volt könnyű döntés, mert egy nagyon magas színvonalú párharc volt, hiszen két kiváló kapusunk van. 

A sportteljesítmény alapján Péter továbbra is orrhossznyi előnyben van. Maartennel is közöltük a döntést, és profin fogadta, továbbra is övé a jövő

nyilatkozta a kispadra nyáron érkezett Werner a szombati (15.30, tv: Sport2), negyedosztályú Sandhausen elleni Német Kupa-mérkőzés előtt, amelyen azonban szinte biztosan a belga kapus véd majd.

Már nem Willi Orbán a lipcsei csapatkapitány

Werner azonban a Leipzig másik magyar futballistájáról nem közölt ilyen jó hírt, a Metropol beszámolója szerint ugyanis Willi Orbán helyett ezentúl a német válogatott balhátvéd, David Raum lesz a lipcseiek csapatkapitánya, a helyettesének pedig az osztrák középpályást, Xaver Schlagert nevezte ki az edző.

David mellett döntöttem. Megtestesíti, amit látni akarunk: a sikeréhséget, az agresszivitást. Nekem ez tetszik

– mondta Werner Raumról, aki a 2023 óta a csapatkapitányi posztot betöltő Orbánt váltja. 

A vezetőedző megjegyezte, Orbánnak a védelemben továbbra is fontos szerepet szán, így a szombati kupameccsen, majd a jövő pénteki, Bayern München otthonában sorra kerülő Bundesliga-nyitányon is ott lehet a pályán a magyar válogatott középhátvéd.

 

