Gulácsi és Orbán közül csak az egyikükkel közölt rossz hírt a Lipcse edzője

Az előző idény végén a német Bundesliga hetedik helyén zárt az RB Leipzig, így élvonalbeli története során először marad le a nemzetközi kupaindulásról. Ennek következtében nagyon mozgalmasan alakult a lipcseiek nyara , és az is kérdéses volt, hogy a két magyar futballista – Gulácsi Péter és Willi Orbán – marad-e a csapatnál. Végül kiderült, hogy igen, sőt a válogatottságot már lemondott kapus belga posztriválisát, Maarten Vandevoordtot is legyőzte, mint az Ole Werner vezetőedző csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott.

Maarten Vandevoordt jól viselte, hogy Gulácsi Péter marad az első számú kapus a Leipzignél, ahol már nem Willi Orbán a csapatkapitány (Fotó: DPA/Andreas Gora)

Gulácsi Péter a Leipzig első számú kapusa

– Nem volt könnyű döntés, mert egy nagyon magas színvonalú párharc volt, hiszen két kiváló kapusunk van.

A sportteljesítmény alapján Péter továbbra is orrhossznyi előnyben van. Maartennel is közöltük a döntést, és profin fogadta, továbbra is övé a jövő

– nyilatkozta a kispadra nyáron érkezett Werner a szombati (15.30, tv: Sport2), negyedosztályú Sandhausen elleni Német Kupa-mérkőzés előtt, amelyen azonban szinte biztosan a belga kapus véd majd.

Már nem Willi Orbán a lipcsei csapatkapitány

Werner azonban a Leipzig másik magyar futballistájáról nem közölt ilyen jó hírt, a Metropol beszámolója szerint ugyanis Willi Orbán helyett ezentúl a német válogatott balhátvéd, David Raum lesz a lipcseiek csapatkapitánya, a helyettesének pedig az osztrák középpályást, Xaver Schlagert nevezte ki az edző.

David mellett döntöttem. Megtestesíti, amit látni akarunk: a sikeréhséget, az agresszivitást. Nekem ez tetszik

– mondta Werner Raumról, aki a 2023 óta a csapatkapitányi posztot betöltő Orbánt váltja.

A vezetőedző megjegyezte, Orbánnak a védelemben továbbra is fontos szerepet szán, így a szombati kupameccsen, majd a jövő pénteki, Bayern München otthonában sorra kerülő Bundesliga-nyitányon is ott lehet a pályán a magyar válogatott középhátvéd.