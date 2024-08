US Open: Sinner doppingtesztje után a tenisz átveszi a főszerepet

A US Open címvédőjeként más szempontból lesz fontos küldetése.

Ha Djokovics nem nyeri meg újra az egyesült államokbeli Grand Slam-tornát, az idei lesz az első év 2002 óta, amikor sem Roger Federer, sem Rafael Nadal, sem Novak Djokovics neve nem lesz ott a négy nagy verseny győztesei között.

A svájci már visszavonult, a spanyol az olimpia után jelezte, hogy idén nem játszik New Yorkban.

Djokovics egyetlen meccset sem játszott az olimpiai döntő óta, de Carlos Alcaraz is csak egyet. Igaz, azt az eső miatt két napon keresztül, s végül szettelőnyről kikapott a még Djokovicsnál is idősebb Gael Monfils ellen. Ráadásul Alcaraz az ütőjét is eltörte, azaz abból a szempontból már biztosan nem lesz Nadal utódja: a spanyolok huszonkétszeres Grand Slam-győztes játékosa illusztris karrierje során egyetlen ütőt sem tett tönkre hasonló módon. Alcaraz elnézést kért az eset óta, szombaton pedig New Yorkban fejezte be idő előtt az edzését, de biztosított mindenkit, hogy csak elővigyázatosságról volt szó.

A Roland Garros és Wimbledon idei spanyol bajnoka harmadik kiemeltként a világelső Jannik Sinner ágára került, azaz Djokovics két legfőbb riválisa az elődöntőben csaphat össze egymással. Sinnerről a múlt heti cincinnati győzelme ellenére nem a jó formája, hanem a márciusi pozitív doppingtesztje miatt írtak sokat.

Az olasz játékost ártatlannak találták, az Australian Open idei győztese stábjának két tagját bocsátotta el, akik felelősek voltak a pozitív mintáért.

Az idei US Open lesz a 2020-as győztes Dominic Thiem utolsó Grand Slam-tornája. Az osztrák játékos szabadkártyát kapott, s az amerikaiak egyik kedvence, a tavalyi elődöntős Ben Shelton ellen játssza magyar idő szerint 18 órakor az Arthur Ashe nevét viselő centerpálya első meccsét.

Utána következik a női címvédő, Coco Gauff, aki egyelőre nincs olyan jó formában, mint tavaly.

– Abból merítek erőt, hogy címvédő vagyok, az azt jelenti, hogy képes voltam nyerni – mondta Gauff.

A női esélyesek közé tartozik a világelső Iga Swiatek és az olimpiáról tudatosan lemondó Arina Szabalenka. Talán ide kell sorolni a korábbi wimbledoni bajnokot, Jelena Ribakinát is, aki éppen az US Open előtt szakított edzőjével, akárcsak a férfi élmezőnyből Sztefanosz Cicipasz, aki ráadásul saját édesapját távolította el a stábjából.

Nehéz sorsolást kaptak a magyarok a US Openen

A magyar tenisz három képviselője vesz részt New Yorkban. Ahogy az összes idei Grand Slam-tornán, Fucsovics Márton ezúttal is kiemelt játékos, a cseh Jirí Lehecka (32.) ellen kezd.

Marozsán Fábián első ellenfele a junior világbajnok szerb Hamad Medjedovics lesz. Ha a magyar teniszező nyer, a második fordulóban vélhetően a 2021-es bajnok Danyiil Medvegyev lesz az ellenfele.

A nők között Bondár Anna szerepel a főtáblán, az ő ellenfele az amerikai Bernarda Pera lesz, aki tavaly a harmadik körig jutott.