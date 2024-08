Djokovics politikai célra használta Sinner ügyét, és bosszankodhat a kizárás miatt

Novak Djokovics Párizsban beteljesítette a küldetését. A szerb teniszező az olimpiai aranyéremmel megszerezte az utolsó jelentős címet is, ami még hiányzott a pályafutásából. Ennek ellenére Novak Djokovics motiváltnak érzi magát, a US Open helyszínére a címvédés céljával érkezett meg, amire legutóbb 2008-ban volt példa, amikor Roger Federer győzött.

Novak Djokovics és legújabb kincse, a hőn áhított olimpiai aranyérem (Fotó: MTI/AP/Louise Delmotte)

– Nem is tudtam, hogy ilyen régóta nem volt címvédés. Reméljük, ez idén megváltozik, ez a cél – reagált a felvetésre Novak Djokovics.

A szerb játékos eddig négyszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokságot (2011, 2015, 2018, 2023), az ötödik győzelmével fellépne az Open-éra három csúcstartója, Jimmy Connors, Pete Sampras és Roger Federer mellé. Ha viszont nem Djokovics lesz az idei bajnok, akkor újabb szempontból ér véget a nagy hármas érája: 2002 óta az idei lehet az első év, amikor sem Federer, sem Djokovics, sem Rafael Nadal nem nyert Grand Slam-tornát.

Novak Djokovics: Az olimpiai aranyérem mindent túlszárnyal

Djokovics a párizsi olimpia döntője óta nem lépett pályára, a US Open hétfői (magyar idő szerint kedd hajnali), Radu Albot elleni első fordulós meccse lesz az első a Carlos Alcaraz ellen megnyert finálé óta.

– Harminchét évesen arra gondoltam, hogy talán ez az utolsó esélyem az aranyéremre. Az egész álomszerűen alakult, a döntőn ott lehetett a feleségem és a gyermekeim, az egész ország figyelt. Ahogy az aranyéremmel a nyakamban, a szerb zászlót nézve hallgattam a szerb himnuszt. A legintenzívebb érzések voltak, amelyeket átéltem a teniszpályán.

2012-ben, Londonban a megnyitón vihettem a szerb zászlót, az volt a legjobb érzés a karrierem során, az összes Grand Slam-sikert felülmúlta, de a sok csalódás után az olimpiai aranyérem megszerzése mindent túlszárnyalt.

Novak Djokovics szavaiból is kitűnik, hogy mennyit jelentett neki a párizsi siker, s az aranyérmet magával is hozta New Yorkba, hogy megmutassa az amerikai közönségnek.

Novak Djokovic walks on court with his Olympic gold medal! 🥇 pic.twitter.com/HZi6DuRQgq — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2024

Hogyan reagált Novak Djokovics a Jannik Sinner körüli doppingbalhéra?

A US Open előtti sajtótájékoztatón természetesen Djokovics is kapott kérdést Jannik Sinner pozitív doppingtesztjéről és az olasz világelsőt felmentő ítéletről. A szerb Sinnerről nem mondott konkrétumot, ellenben kihasználta a lehetőséget, hogy újra az általa létrehozott játékos-érdekvédelmi szervezetre (PTPA) irányítsa a figyelmet.