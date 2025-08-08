SirokMagyar HonvédségHonvédelmi Minisztérium

Meghalt egy magyar katona a honvédség menetgyakorlatán

Nem tudták megmenteni.

2025. 08. 08. 21:42
Rosszul lett, leállt a keringése és meghalt a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője augusztus 7-én, a Sirok és Kékestető között tartott menetgyakorlaton – közölte a Honvédelmi Minisztérium. Azt írták, hogy 

a helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. 

Ez azonban sikertelen volt.

Augusztus 5-én pedig egy főtörzsőrmester hunyt el, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot. A 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította. A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.

 


 

