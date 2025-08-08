Nem csak Trumpot, az amerikai embereket is elárulták

A korábbi elnöktől a hírszerző szervezetekig az amerikai közélet számos szereplője volt része annak a Tulsi Gabbard jelenlegi hírszerzési vezető által csak „árulási összeesküvésnek” nevezett dezinformációs kampánynak, amely orosz beavatkozásként akarta beállítani Donald Trump amerikai elnök első választási győzelmét.

Tulsi Gabbard, az amerikai hírszerzés vezetője az igazságügyi minisztériumnak továbbította a Trump elleni árulási összeesküvéssel kapcsolatos dokumentumokat (Fotó: NurPhoto via AFP)

Mint arról beszámoltunk, Gabbard Barack Obama volt amerikai elnök és több más magas rangú tisztségviselő elleni vádemelési javaslattal továbbította az ügyet az igazságügyi minisztériumnak. Az amerikai hírszerzés vezetője szerint az érintettek „szándékosan és szervezetten” próbálták aláásni Donald Trump elnökségét azzal, hogy győzelmét az állítólagos orosz beavatkozás teóriájának erőltetésével próbáltál hitelteleníteni.

Az „orosz beavatkozás” ügyében az FBI még 2016-ban nyomozást indított, ez volt az elhíresült Crossfire Hurricane művelet, amely 2017 májusáig tartott, megállapításai pedig a 2016-os választásokba történt feltételezett orosz beavatkozásról szóló vizsgálatot vezető különleges ügyész, Robert Mueller jelentésébe is bekerültek. A nyomozás nem talált bizonyítékot arra, hogy Donald Trump vagy kampánystábja a választási eredmények befolyásolása érdekében egyeztetett volna oroszországi állami szervezetekkel.

2019-ben Trump John Durhamet bízta meg a nyomozást felülvizsgálatával. Durham 2023 májusában hozta nyilvánosságra háromszáz oldalas jelentését, amelyben megállapította, hogy az FBI mulasztást követett el és szem elől tévesztette a törvény iránti hűség szigorú előírását, amikor a Donald Trump elleni vizsgálat elindításakor politikai szempontokat is figyelembe vett.

A jelentés szerint az FBI nem megerősített értesülésekre alapozta az eljárást, a magas rangú tisztségviselők részéről pedig hiányzott az elemzői szigor a birtokukba került információkkal kapcsolatban, különösen politikailag elkötelezett személyektől és intézményektől származó információkra vonatkozóan. A hatóság nagy arányban támaszkodott olyan nyomokra, amelyeket Donald Trump politikai ellenfelei bocsátottak rendelkezésre.

A demokrata politikusok is igyekeztek szítani a Trump elleni gyanút. Közülük Barack Obama mellett kiemelkedik Adam Schiff képviselő, a képviselőház hírszerzési bizottságának korábbi elnöke, aki többször hangoztatta a Trump elleni, megalapozatlannak bizonyult vádakat. Schiffet a képviselőház 2023-ban elmarasztalta, a hírszerzési bizottságból pedig eltávolították.

A képviselőház hírszerzési bizottságának elnökeként Adam Schiff alaptalan ferdítésekre épülő politikai kampányt indított egy hivatalban lévő amerikai elnök ellen, az ország minden egyes polgárának és a képviselőház becsületének kárára. Az érzékeny információkhoz való hozzáférésével, amely a képviselőház legtöbb tagja és természetesen az amerikai nép számára elérhetetlen, Schiff visszaélt a kiváltságaival, azt állítva, hogy ismeri az igazságot, miközben az amerikaiakat sötétben hagyta a hazugságok hálóját illetően… olyan súlyos hazugságok[kal kapcsolatban], amelyek örökre megváltoztatták az ország menetét

– hívta fel a figyelmet Anna Paulina Luna floridai republikánus képviselő a Schiff elmarasztalásáról döntő szavazás előtt.