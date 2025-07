Németh Lajos elárulta, milyen időre számíthatunk augusztus 20-án

Felidézte, hogy múlt hét csütörtökön és pénteken a hőmérséklet megközelítette, sőt helyenként el is érte a 40 fokot. Olyannyira, hogy a 41,3 fokos napi rekord is megdőlt – fejtegette a meteorológus. Németh Lajos hozzáfűzte azonban, a hétvégén érkező hidegfront ezt a rekordot megtörte, elárulta azt is, hogy vasárnap Nagykovácsiban volt, és a mérése szerint másfél óra alatt 75 milliméter csapadék hullott, amit nem tudott elnyelni a talaj, ezért villámárvizek alakultak ki. Erről a Magyar Nemzet is beszámolt és rengeteg videót gyűjtött össze ebben a cikkben.