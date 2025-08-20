Szent IstvánGulyás Gergelyaugusztus 20.nemzeti ünnep

Gulyás Gergely: Magyarország szuverén ország, nem pedig egy birodalom része

Azon kevesek közé tartozunk, akik jelen voltunk Európa bölcsőjénél, és azóta is a saját nevünkön és eredeti helyünkön élünk.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 8:19
Szent István államának sikere önmagában az évezredes megmaradás is – hangsúlyozta Gulyás Gergely a közösségi oldalán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hogy Szent István olyan országot alapított, amelyben mindenki otthonra találhatott, aki hazájául választott bennünket. Olyan országot, amely keresztyén hitből nyerte erejét, ezért az európai kultúra része. Olyan országot, amely mindig igyekezett megvédeni a saját polgárait.

Budapest, 2024. március 1. A 2006-ban elhunyt Agárdy Gábor Kossuth-díjas színművész által készített Szent Korona-másolat a Sík Sándor István király című darabjához kapcsolódó kamarakiállítás megnyitóján a Nemzeti Színházban 2023. március 1-jén. MTI/Hegedüs Róbert
Szent István államának sikere önmagában az évezredes megmaradás is. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– hangsúlyozta a miniszter. Majd rámutatott: túléltük, mert tudtuk, hogy kik vagyunk, és tudtuk, hogy magyarok akarunk maradni. Egy sikeres ország, amelynek polgárai nemcsak szabadságharcosok és túlélők, hanem álmok álmodói és álmok valóra váltói is.

Ma azt mondhatjuk, hogy Magyarország büszke lehet mindarra, amit a mögöttünk hagyott bő másfél évtizedben elért. Volt erőnk ahhoz, hogy saját érdekeinket és nem mellesleg Európa valódi érdekeit is kövessünk – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. Hozzátette: van erőnk ahhoz, hogy ellenálljunk mindannak, ami Magyarország kulturális önazonosságát fenyegeti. Van erőnk megvédeni határainkat. Van erőnk ellenállni a folyamatos politikai nyomásgyakorlásnak. Van erőnk megvédeni szuverenitásunkat. Mindenki tudhatja, hogy Magyarország egy szuverén ország, nem pedig egy birodalom része.

A magyar nemzeti önazonosságtudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat

– emelte ki a miniszter.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

