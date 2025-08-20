Gulyás Gergely: Magyarország szuverén ország, nem pedig egy birodalom része

Szent István államának sikere önmagában az évezredes megmaradás is – hangsúlyozta Gulyás Gergely a közösségi oldalán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hogy Szent István olyan országot alapított, amelyben mindenki otthonra találhatott, aki hazájául választott bennünket. Olyan országot, amely keresztyén hitből nyerte erejét, ezért az európai kultúra része. Olyan országot, amely mindig igyekezett megvédeni a saját polgárait.

Szent István államának sikere önmagában az évezredes megmaradás is. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Azon kevesek közé tartozunk, akik jelen voltunk Európa bölcsőjénél, és azóta is a saját nevünkön és eredeti helyünkön élünk. Túléltük küzdelmeinket a világtörténelem legnagyobb birodalmaival szemben is

– hangsúlyozta a miniszter. Majd rámutatott: túléltük, mert tudtuk, hogy kik vagyunk, és tudtuk, hogy magyarok akarunk maradni. Egy sikeres ország, amelynek polgárai nemcsak szabadságharcosok és túlélők, hanem álmok álmodói és álmok valóra váltói is.

Ma azt mondhatjuk, hogy Magyarország büszke lehet mindarra, amit a mögöttünk hagyott bő másfél évtizedben elért. Volt erőnk ahhoz, hogy saját érdekeinket és nem mellesleg Európa valódi érdekeit is kövessünk – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. Hozzátette: van erőnk ahhoz, hogy ellenálljunk mindannak, ami Magyarország kulturális önazonosságát fenyegeti. Van erőnk megvédeni határainkat. Van erőnk ellenállni a folyamatos politikai nyomásgyakorlásnak. Van erőnk megvédeni szuverenitásunkat. Mindenki tudhatja, hogy Magyarország egy szuverén ország, nem pedig egy birodalom része.

A magyar nemzeti önazonosságtudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat

– emelte ki a miniszter.