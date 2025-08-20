Augusztus 20: reggel óta munkában az operatív törzs

Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. A munkában közreműködik többek közt a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ, a Budapest Közút, valamint a fővárosi kormányhivatal – tudatta közösségi oldalán Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára.

Mint közölte, augusztus 16. óta nagy érdeklődés mellett zajlanak a Szent István-napi rendezvénysorozat központi programjai Budapesten; szombat óta már több tízezren vettek részt az eseményeken.

A mai nemzeti ünnepen a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással és tisztavatással kezdünk a Kossuth Lajos téren, ezt követi a Duna feletti légi parádé. Az érdeklődők 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a Szent Koronát a Parlamentben. Délután a Szent István-bazilikánál ünnepi szentmisét és Szent Jobb-körmenetet tartanak, este pedig látványos tűzijáték és drónshow várja az érdeklődőket.

Ünnepeljük biztonságban Magyarország születésnapját! – emelte ki.

Borítókép: Ülésezik az operatív törzs (Fotó: Kovács Zoltán Facebook-oldala)