Megkezdődött az ünnepi program a Kossuth téren + galéria

A történelmi zászlók felvonulása után a Parlament előtt katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót, ezzel megkezdődtek az augusztus 20-i állami ünnepségek.

Az augusztus 20-i ünnepség helyszíne a Parlamentnél (Fotó: Havran Zoltán)

Az esemény után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem újonnan végzett honvédtisztjelöltjei nyilvános esküt tesznek Sulyok Tamás köztársasági elnök, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke előtt.

Ezt követően reggel kilenc órától kezdődik a légi parádé, ahol

Gripenek, helikopterek és látványos bemutatók várják a nézőket.

Az idei bemutató útvonala ismét a Duna felett húzódik, a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszon.

Sulyok Tamás köztársasági elnök megérkezik a Kossuth térre (Fotó: Havran Zoltán)

Délelőtt 11 órától ünnepélyesen átadják a Magyar Szent István-rend kitüntetést. Délután öt órakor ünnepi szentmise kezdődik a Szent István-bazilikában, melyet a Szent Jobb-körmenet követ.

Az egész augusztus 20-i ünnepség legnagyobb látványossága hagyományosan az esti tűzijáték. A Duna fölötti pirotechnikai show idén is Európa legnagyobb tűzijátéka lesz. A látványosságot, amelyet a Margit hídtól a Petőfi hídig tartó szakaszon lehet megcsodálni, drónshow, fényparádé és látványos fényfestés is kíséri. A nem mindennapi műsor este kilenckor kezdődik, és mintegy harminc percen át tart.