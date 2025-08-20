ünnepségSulyok TamásSzalay-Bobrovniczky KristófBöröndi GáborParlamenthonvédtisztünnepélyes zászlófelvonásesküparádé

Megkezdődött az ünnepi program a Kossuth téren + galéria

Az ünnepélyes zászlófelvonást a katonai eskütétel követi a Parlament előtt. Kilenctől légi parádét tartanak a Duna fölött, és délelőtt átadják a Magyar Szent István Rend kitüntetést. Az ünnepség csúcspontja az esti tűzijáték.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 8:14
Augusztus 20. Szent István nap ünnep Parlament zászlófelvonás
A történelmi zászlók felvonulása után a Parlament előtt katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót, ezzel megkezdődtek az augusztus 20-i állami ünnepségek.

Augusztus 20. Szent István nap ünnep Parlament
Az augusztus 20-i ünnepség helyszíne a Parlamentnél (Fotó: Havran Zoltán)

Az esemény után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem újonnan végzett honvédtisztjelöltjei nyilvános esküt tesznek Sulyok Tamás köztársasági elnök, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke előtt.

Ezt követően reggel kilenc órától kezdődik a légi parádé, ahol

Gripenek, helikopterek és látványos bemutatók várják a nézőket.

Az idei bemutató útvonala ismét a Duna felett húzódik, a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszon.

Augusztus 20. Szent István nap ünnep Parlament zászlófelvonás
Sulyok Tamás köztársasági elnök megérkezik a Kossuth térre (Fotó: Havran Zoltán)

Délelőtt 11 órától ünnepélyesen átadják a Magyar Szent István-rend kitüntetést. Délután öt órakor ünnepi szentmise kezdődik a Szent István-bazilikában, melyet a Szent Jobb-körmenet követ.

Az egész augusztus 20-i ünnepség legnagyobb látványossága hagyományosan az esti tűzijáték. A Duna fölötti pirotechnikai show idén is Európa legnagyobb tűzijátéka lesz. A látványosságot, amelyet a Margit hídtól a Petőfi hídig tartó szakaszon lehet megcsodálni, drónshow, fényparádé és látványos fényfestés is kíséri. A nem mindennapi műsor este kilenckor kezdődik, és mintegy harminc percen át tart.

Augusztus 20. Szent István nap ünnep Parlament zászlófelvonás
Augusztus 20. Szent István nap ünnep Parlament
zászlófelvonás augusztus 20. Parlament
zászlófelvonás augusztus 20. Parlament
Augusztus 20. Szent István nap ünnep Parlament zászlófelvonás
Augusztus 20. Szent István nap ünnep Parlament zászlófelvonás
Augusztus 20. Szent István nap ünnep Parlament zászlófelvonás
Tisztavatás augusztus 20. Parlament
Tisztavatás augusztus 20. Parlament
Tisztavatás augusztus 20. Parlament
Tisztavatás augusztus 20. Parlament
Tisztavatás augusztus 20. Parlament
Tisztavatás augusztus 20. Parlament
Tisztavatás augusztus 20. Parlament
Tisztavatás augusztus 20. Parlament
Tisztavatás augusztus 20. Parlament
1/16 Zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren

 

Borítókép: Ünnepélyes zászlófelvonás a Parlamentnél (Fotó: Havran Zoltán)

