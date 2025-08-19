Augusztus 20-i légi parádé: Gripenek és látványos bemutatók várják a nézőket

Az augusztus 20-i légi parádé története több mint száz évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az első bemutatót 1912-ben tartották Budapesten, a Rákosmezőn. A magyar repülés úttörői, köztük Kvasz András, törékeny repülőgépeken mutatták be tudásukat. Bár a programok nem mindig voltak hibátlanok, a közönség számára mégis óriási élményt jelentettek.

Augusztus 20-i légi parádé Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A cél már akkor is az volt, mint ma:

népszerűsíteni a repülést, bemutatni a pilóták felkészültségét és lenyűgözni a nézőket.

Ez a hagyomány azóta is él, és mára az augusztus 20-i nemzeti ünnep egyik elmaradhatatlan része lett.

Hol zajlik az augusztus 20-i légi parádé Budapesten?

Az idei bemutató útvonala ismét a Duna felett húzódik, a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszon. Ez a helyszín nemcsak a legjobb rálátást biztosítja a rakpartokról és a hidakról, de még Budapest szívében van.

A gépeket 9.00-tól 9.45-ig lehet majd megcsodálni a levegőben.

Milyen gépeket láthat a közönség?

Az augusztus 20-i légi parádé résztvevői a Magyar Honvédség legmodernebb repülőeszközei közül kerülnek ki:

Vadászrepülőgépek, köztük a JAS–39 Gripen gépek, kötelékben és egyéni manőverekkel.

Szállító- és harci helikopterek, például a MI–17 és MI–24 típusok, amelyek gyorsaságukkal és erejükkel nyűgözik le a közönséget.

Kiképző helikopterek, amelyek a katonai repülés mindennapjait is közelebb hozzák a nézőkhöz.

Fotó: Csudai Sándor

Helikopterek a Duna fölött

A Magyar Honvédség helikopterflottája minden évben nagy figyelmet kap. A MI–17 típus sokoldalúságával tűnik ki, hiszen szállítási és logisztikai feladatokra egyaránt használható. A MI–24 helikopter páncélozott, fegyverzettel felszerelt gép, amely a harci bevetésekre lett kifejlesztve – bemutatója mindig hatalmas sikert arat.

Fotó: Josef Duschanek -A1100 / Facebook/MH Kiss József 86. Helikopterdandár

Gripenek a középpontban

A nézők kedvenc része évről évre a Gripenek látványos bemutatója. Ezek a modern vadászrepülőgépek kötelékben repülve és egyéni manővereket végrehajtva is elkápráztatják a közönséget. Gyorsaságuk, fordulékonyságuk és hanghatásuk teszi őket az augusztus 20-i légi parádé fénypontjává.

Mit üzen a légi parádé?

A program amellett hogy szórakoztató a Magyar Honvédség képességeit és a katonai repülés fejlődését is prezentálja. A több mint százéves hagyomány ma már nem csupán technikai érdekesség, hanem a nemzeti ünnep szimbóluma:

a múlt tisztelete és a jövőbe vetett bizalom találkozik benne.

Az augusztus 20-i légi parádé Budapesten minden évben hatalmas tömegeket vonz.