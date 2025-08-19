Magyar Honvédségaugusztus 20-i ünnepségekJAS-39 Gripenaugusztus 20-i rendezvényekaugusztus 20 programokAugusztus 20légi parádé

Augusztus 20-i légi parádé: Gripenek és látványos bemutatók várják a nézőket

Az augusztus 20-i légi parádé a nemzeti ünnep egyik fénypontja. Gripenek, helikopterek és látványos bemutatók várják a nézőket Budapesten. Minden, amit az augusztus 20-i légi parádéról tudni érdemes.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 10:59
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az augusztus 20-i légi parádé története több mint száz évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az első bemutatót 1912-ben tartották Budapesten, a Rákosmezőn. A magyar repülés úttörői, köztük Kvasz András, törékeny repülőgépeken mutatták be tudásukat. Bár a programok nem mindig voltak hibátlanok, a közönség számára mégis óriási élményt jelentettek.

Augusztus 20-i légi parádé
Augusztus 20-i légi parádé Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A cél már akkor is az volt, mint ma: 

népszerűsíteni a repülést, bemutatni a pilóták felkészültségét és lenyűgözni a nézőket.

 Ez a hagyomány azóta is él, és mára az augusztus 20-i nemzeti ünnep egyik elmaradhatatlan része lett.

Hol zajlik az augusztus 20-i légi parádé Budapesten?

Az idei bemutató útvonala ismét a Duna felett húzódik, a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszon. Ez a helyszín nemcsak a legjobb rálátást biztosítja a rakpartokról és a hidakról, de még Budapest szívében van. 

A gépeket 9.00-tól 9.45-ig lehet majd megcsodálni a levegőben. 

Milyen gépeket láthat a közönség?

Az augusztus 20-i légi parádé résztvevői a Magyar Honvédség legmodernebb repülőeszközei közül kerülnek ki:

  • Vadászrepülőgépek, köztük a JAS–39 Gripen gépek, kötelékben és egyéni manőverekkel.
  • Szállító- és harci helikopterek, például a MI–17 és MI–24 típusok, amelyek gyorsaságukkal és erejükkel nyűgözik le a közönséget.
  • Kiképző helikopterek, amelyek a katonai repülés mindennapjait is közelebb hozzák a nézőkhöz.
20240820 Budapest Államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepe. Légiparádé Fotó: Csudai Sándor (CSS) Origo
Fotó: Csudai Sándor

Helikopterek a Duna fölött

A Magyar Honvédség helikopterflottája minden évben nagy figyelmet kap. A MI–17 típus sokoldalúságával tűnik ki, hiszen szállítási és logisztikai feladatokra egyaránt használható. A MI–24 helikopter páncélozott, fegyverzettel felszerelt gép, amely a harci bevetésekre lett kifejlesztve – bemutatója mindig hatalmas sikert arat.

helikopter
Fotó: Josef Duschanek -A1100 / Facebook/MH Kiss József 86. Helikopterdandár

Gripenek a középpontban

A nézők kedvenc része évről évre a Gripenek látványos bemutatója. Ezek a modern vadászrepülőgépek kötelékben repülve és egyéni manővereket végrehajtva is elkápráztatják a közönséget. Gyorsaságuk, fordulékonyságuk és hanghatásuk teszi őket az augusztus 20-i légi parádé fénypontjává.

Mit üzen a légi parádé?

A program amellett hogy szórakoztató a Magyar Honvédség képességeit és a katonai repülés fejlődését is prezentálja. A több mint százéves hagyomány ma már nem csupán technikai érdekesség, hanem a nemzeti ünnep szimbóluma:

 a múlt tisztelete és a jövőbe vetett bizalom találkozik benne.

Az augusztus 20-i légi parádé Budapesten minden évben hatalmas tömegeket vonz. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksaria

Te csak saríázzál, boldog Ausztria!

Bayer Zsolt avatarja

Ha a bécsi iskoláskorú gyerekek hetven százaléka nem beszél németül, akkor mi a baj az iszlám törvénykezéssel, ugye?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu