Kiderült, milyen idő lesz a tűzijáték alatt + videó

Napos, gomolyfelhős idő várható a nemzeti ünnepünkön, ám a nap második felében nyugat, délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek – közölte a HungaroMet.

Felhős időjárás várható augusztus 20-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Augusztus 20-án napközben még nem várható csapadék, azonban a kora esti óráktól főként hazánk északnyugati felén – általában kevés helyen – előfordulhat zápor, zivatar.

A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 30 és 35 fok között várható. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Így idén zavartalan, nyugodt időjárás lesz este a Szent István-napi központi tűzijáték közben.

A Köpönyeg előrejelzése szerint sem kell készíteni az esernyőjét annak, aki Budapesten akarja élvezni az államalapításunk ünnepét.

Bár éjszaka folytatódik a felhőzetnövekedés nyugat, délnyugat felől, nagyrészt csupán közepesen vagy erősen felhős idő várható, azonban reggelre döntően beborul az ég. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra, az éjszaka első felében inkább még csak hazánk északnyugati felén, majd egyre inkább az északkeleti tájakon. A légmozgás mérséklődik, majd gyengül, de zivatarok környezetében élénk, erős széllökések előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Csütörtökön nagyrészt felhős időre számíthatunk, de a délkeleti tájakon szakadozottabb lehet a felhőzet, arrafelé több órára kisüthet a nap. Összességében többfelé várható zápor, zivatar, és heves zivatarok is előfordulhatnak. Reggel és délelőtt főként északkeleten eshet, majd egyre több helyen várható csapadék, estefelé akár már tartós eső is.

Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak.

Napközben nagy lesz a hőmérséklet-különbség: az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban csupán 23, 24, míg a Dél-Alföldön

35, 36 fok körül valószínű a csúcsérték.

Pénteken erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. A hőmérséklet 20–25 fok közé esik vissza.