KDNP: Büszkék vagyunk Európát védelmező kereszténységünkre

Szent István király egykor összefogta és a keresztény Európa nemzetei közé emelte a magyarságot. Az elmúlt több mint ezer esztendőben ez az elszakíthatatlan kötelék segítette át hazánkat a történelem viszontagságain – tudatta közleményben a KDNP-frakció.

Hozzátették: a XXI. században is kötelességünk megóvni nemzeti egységünket a kívülről érkező, széthúzással és bomlasztással támadó nagyhatalmakkal szemben. Ebben segít minket a közös keresztény európai kultúránkból táplálkozó hazaszeretetünk és a béke melletti következetes kiállásunk.

Államalapításunk ünnepén fejet hajtunk nemzetünk nagyjai, önfeláldozó hősei, világhírű tudósai és művészei előtt. Büszkék vagyunk a magyarok szorgalmára, kitartására, a magyarság határokon átívelő, szilárd összetartozására, valamint az Európát védelmező kereszténységünkre, amely nemcsak az évszázadok során, de napjainkban is szilárd bástyája a kontinensnek. Ahogy államalapító szent királyunk, úgy mi is a Teremtő kegyelmét kérjük nemzetünkre: Isten, áldd meg a magyart! – áll a közleményben.

Borítókép: Szent István portréja fényfestéssel az Országházon (Fotó: Vémi Zoltán)