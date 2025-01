Zverev nem köntörfalazott, szerinte Alcaraz idióta

Alexander Zverev erős és kiegyensúlyozott 2024-es szezonja után az ATP-világranglista második helyéről, de továbbra sem Grand Slam-győztesként várt az új idény rajtját. A német teniszező eddig mindkét meccsét simán nyerte az Australian Open során, a szerdai, Pedro Martínez elleni sikerét követően pedig Carlos Alcaraz is megkapta a magáét. Zverev persze nem a spanyol sztár játékát kritizálta.

Alexander Zverev kritikája ellenére Carlos Alcaraz egyelőre bizonyítja az Australian Open során: nem a hajában volt az ereje (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Ami azt illeti, Carlos Alcaraz játékán egyelőre nehéz is lenne fogást találni az Australian Openen, a spanyol még Zverevnél is simábban jutott be a harmadik fordulóba. A két játékos tavalyi melbourne-i negyeddöntőjét Zverev nyerte, idén az elődöntőben futhatnak össze, bár addig még Alcaraznak vélhetően le kell győznie Novak Djokovicsot is.

Alcaraz idióta? Miért mondta ezt Zverev?

A Martínez elleni 6:1, 6:4, 6:1-es Zverev-siker igen egyértelmű volt, a pályán a torna riportere azzal próbálta feldobni a hangulatot, hogy a hagyományosan hosszú hajjal játszó németet Carlos Alcaraz és Lorenzo Musetti új, rövid frizurájáról kérdezte. Zverev nem finomkodott.

Szerintem idióták

– mondta határozottan Zverev, majd indoklást is fűzött az értékeléshez. – Növeszteni kell, amíg lehet, előbb-utóbb úgyis mind megkopaszodunk, előtte kell kihasználni a lehetőséget.

Zverev a harmadik fordulóban a skót Jacob Fearnley ellen játszik, aki először jutott hasonló fázisig Grand Slam-tornán.

Grand Slam-döntősök búcsúja

Azok után, hogy szerdán a tavalyi döntős Cseng Csin-ven kiesett, a férfiaknál is búcsúztak korábbi Grand Slam-finalisták. A hatodik kiemelt Casper Ruud nem találta meg az ellenszert a tizenkilenc évesen már top 50-es Jakub Mensík ellen.