Babos Tímea ellenfele megint nagy botrányt csinált, ettől hangos Amerika

Csütörtök este női párosban Babos Tímea is megkezdi a szereplését az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Ellenfelei között ott lesz Jelena Ostapenko, aki egyesben már búcsúzott a US Opentől egy botrányba fulladt mérkőzésen.

2025. 08. 28. 10:52
Jelena Ostapenko egyesben búcsúzott a US Opentől (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill)
A második forduló küzdelmei is megkezdődtek az év negyedik Grand Slam-tornájának női egyes versenyszámában. Több kiemelt is búcsúzott az éjjel, köztük a 25.-ként rangsorolt Jelena Ostapenko. A 2017-es Roland Garroson győztes lett teniszezőnő 7:5, 6:1-re kapott ki a párosban világelső, hazai közönség előtt szereplő Taylor Townsendtől, majd a US Open-meccs heves szóváltással ért véget. A kézfogás után ugyanis Ostapenko hangosan nehezményezte, hogy ellenfele nem kért elnézést egy fontos pillanatban a hálón megpattant labdáért, s az amerikai csak annyit mondott, hogy nincs miért bocsánatot kérnie.

Jelena Ostapenko és Taylor Townsend US Open-teniszmérkőzése botrányba fulladt
Jelena Ostapenko és Taylor Townsend US Open-teniszmérkőzése botrányba fulladt (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill)

Townsend és Ostapenko is reagált a rasszista botrányra

Ostapenko jellemzően az egyik legnagyobb botrányhős a női mezőnyben, ezúttal pedig újabb balhé főszereplője lett. A találkozó után a közösségi oldalán is kritizálta legyőzőjét, ott a bocsánatkérés elmaradása mellett azt is nehezményezte, hogy Townsend a bemelegítés közben a szokásostól eltérő módon nem az alapvonalról kezdte ütni a labdákat.

Azt mondta nekem, hogy bunkó és tanulatlan vagyok, és csak várjam ki, amikor nem Amerikában találkozunk

– idézte az MTI Townsend szavait, az amerikai teniszező pedig megjegyezte, hogy már győzte le Ostapenkót az Egyesült Államokon kívül is.

A történtek után sokan rasszizmussal vádolták meg a lett Grand Slam-bajnokot, aki Townsend szerint az iskolázottságát és a társadalmi osztálybeliségét is becsmérelte – az amerikai szerint a négyéves fia büszke lenne arra, ahogyan viselte a lett játékos kritikáját. Ostapenko erre is reagált: kiemelte, hogy sosem volt rasszista és minden nemzet embereit nagyra becsüli.

Babos Tímeáék ellen jön a US Open-folytatás

Jelena Ostapenkónak még nem ért véget teljesen a US Open, csütörtök este ugyanis a női páros első fordulójában címvédőként lép pályára a cseh Barbora Krejciková oldalán. Ellenfeleik a 11. helyen kiemelt Babos Tímea és a brazil Luisa Stefani lesznek. Townsend Katerina Siniaková partnereként, első kiemeltként szintén játszik párosban, míg az amerikaira egyesben az orosz Mirra Andrejeva (5.) vár.

 

