Sinner csalódást okozott az olaszoknak, akiknek Alcarazzal kell beérniük

Jannik Sinner a napokban nagy győzelmeket aratott a szaúdi a Six Kings Slam bemutatótornán, Sztefanosz Cicipaszt, Novak Djokovicsot és Carlos Alcarazt is megverte, kedden pedig már Bécsben vív meg a német Daniel Altmaierrel, de hétfőn is sokat forgott a neve a médiában. Az olasz válogatott szövetségi kapitánya, Filippo Volandri ugyanis bejelentette az öt játékost, akiket a Davis-kupa novemberi nyolcas döntőjére magával visz. A legismertebb olasz teniszezőt nem látjuk a névsorban, helyette Matteo Berrettinivel, Simone Bolellivel, Flavio Cobollival, Lorenzo Musettivel és Andrea Vavassorival vág neki a viadalnak a címvédő, amely a magyarokat kiejtő osztrákok ellen kezd.

Sinner nem, de Alcaraz ott lesz Bolognában (Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP)

Sinner nélkül az olaszok

Mint kiderült, Sinner saját kérésére nincs rajta a listán.

– A Davis-kupa ennek ellenére fontos neki, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan ismét a rendelkezésünkre fog állni. Távollétében is bízom a csapatomban – szögezte le Volandri.

Ezzel együtt mégis előfordulhat, hogy Sinner is ott lesz a válogatottban, hiszen a végleges listát csak egy héttel a torna kezdete előtt kell leadni, addig pedig még van idő, november 18–23. között kerül sor az eseményre, és a kapitányok hármat cserélhetnek.

– Kétszer is megnyertem a Davis-kupát. A csapatommal együtt úgy döntöttünk, hogy az idény végén nagyon sűrű a menetrend, és szükségem van egy extra hét pihenésre, hogy hamarabb el tudjam kezdeni a felkészülést. A cél, hogy Ausztráliában újra csúcsformában legyek. Az elmúlt két évben nem tudtam kihozni magamból a legjobbat, mert nem volt elég időm, ezért döntöttünk így. Majd meglátjuk – érvelt a négyszeres Grand Slam-győztes játékos.

Sinner annak ellenére döntött így, hogy hazájában, azon belül is Bolognában rendezik meg a nyolcas döntőt. A közvélemény nehezen fogadja el a választást, már csak azért is, mert nem ez az első alkalom, hogy a sztárjátékos nemet mond az olaszoknak, és lemondta a válogatottságot, miközben honfitársai kiálltak mellette a doppingbotránya idején is. De ő most a Davis-kupa döntője helyett a világelsőség visszaszerzésére és az Australian Openre koncentrál.

Sinner nem, Alcaraz és Zverev igen

A ranglista élén jelenleg Carlos Alcaraz áll, aki nem hagyja cserben a spanyolokat, ott lesz a novemberi tornán. A nagy neveknél maradva, a világranglistán harmadik Alexander Zverev visszatér, két és fél év után lesz ott újra a németek keretében.