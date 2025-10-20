teniszdavis-kupaJannik SinnerCarlos Alcaraz

Sinner csalódást okozott az olaszoknak, akiknek Alcarazzal kell beérniük

A Davis-kupa nyolcas döntőjébe bejutott csapatok szövetségi kapitányai hétfőn hozták nyilvánosságra azon teniszezők névsorát, akikkel nekivágnak a novemberi viadalnak. Olaszországban nem váltott ki ujjongást a lista, ugyanis nem szerepel rajta a világranglistán második Jannik Sinner.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 20:05
Jannik Sinnerre nem számíthatnak az olaszok a Davis-kupában Fotó: FAYEZ NURELDINE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jannik Sinner a napokban nagy győzelmeket aratott a szaúdi a Six Kings Slam bemutatótornán, Sztefanosz Cicipaszt, Novak Djokovicsot és Carlos Alcarazt is megverte, kedden pedig már Bécsben vív meg a német Daniel Altmaierrel, de hétfőn is sokat forgott a neve a médiában. Az olasz válogatott szövetségi kapitánya, Filippo Volandri ugyanis bejelentette az öt játékost, akiket a Davis-kupa novemberi nyolcas döntőjére magával visz. A legismertebb olasz teniszezőt nem látjuk a névsorban, helyette Matteo Berrettinivel, Simone Bolellivel, Flavio Cobollival, Lorenzo Musettivel és Andrea Vavassorival vág neki a viadalnak a címvédő, amely a magyarokat kiejtő osztrákok ellen kezd.

Sinner nem, de Alcaraz ott lesz Bolognában
Sinner nem, de Alcaraz ott lesz Bolognában (Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP)

Sinner nélkül az olaszok

Mint kiderült, Sinner saját kérésére nincs rajta a listán.

– A Davis-kupa ennek ellenére fontos neki, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan ismét a rendelkezésünkre fog állni. Távollétében is bízom a csapatomban – szögezte le Volandri.

Ezzel együtt mégis előfordulhat, hogy Sinner is ott lesz a válogatottban, hiszen a végleges listát csak egy héttel a torna kezdete előtt kell leadni, addig pedig még van idő, november 18–23. között kerül sor az eseményre, és a kapitányok hármat cserélhetnek.

– Kétszer is megnyertem a Davis-kupát. A csapatommal együtt úgy döntöttünk, hogy az idény végén nagyon sűrű a menetrend, és szükségem van egy extra hét pihenésre, hogy hamarabb el tudjam kezdeni a felkészülést. A cél, hogy Ausztráliában újra csúcsformában legyek. Az elmúlt két évben nem tudtam kihozni magamból a legjobbat, mert nem volt elég időm, ezért döntöttünk így. Majd meglátjuk – érvelt a négyszeres Grand Slam-győztes játékos.

Sinner annak ellenére döntött így, hogy hazájában, azon belül is Bolognában rendezik meg a nyolcas döntőt. A közvélemény nehezen fogadja el a választást, már csak azért is, mert nem ez az első alkalom, hogy a sztárjátékos nemet mond az olaszoknak, és lemondta a válogatottságot, miközben honfitársai kiálltak mellette a doppingbotránya idején is. De ő most a Davis-kupa döntője helyett a világelsőség visszaszerzésére és az Australian Openre koncentrál. 

Sinner nem, Alcaraz és Zverev igen

A ranglista élén jelenleg Carlos Alcaraz áll, aki nem hagyja cserben a spanyolokat, ott lesz a novemberi tornán. A nagy neveknél maradva, a világranglistán harmadik Alexander Zverev visszatér, két és fél év után lesz ott újra a németek keretében.

A viadal negyeddöntőjében olasz–osztrák, francia–belga, spanyol–cseh és argentin–német párharcot rendeznek.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorn Gábor

Egy kínzó kérdés

Bayer Zsolt avatarja

A válaszokat kérjük a szerkesztőségnek elküldeni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu