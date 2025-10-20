Jürgen KloppLiverpoolArne Slot

Óriási a baj Liverpoolban, itt egy újabb nem várt fordulat

Hogy mekkora baj van Liverpoolban, azt jól jelzik az egyre sokasodó és aggódó nyilatkozatok, vélemények. Ha pedig olyan valaki szólal meg, akinek minden szava aranyat ér, még érdekesebb a helyzet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 16:15
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp nem zárt ki semmit, de most nem akar edző lenni Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool labdarúgócsapatának mondernkori történelmében aranybetűkkel írják le Jürgen Klopp nevét. Nem csoda, hiszen a német edző vezetésével a klub bajnokságot és BL-t is nyert. Amióta pedig Klopp elhagyta a csapatot, mindig az a kérdés, visszatér-e oda vagy ez a hajó végleg elment? 

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp és a liverpooli közönség véleménye
(Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Jürgen Klopp nem zárta ki...

Egy podcastműsorban Jürgen Klopp most arról beszélt, hogy semmi sincs kizárva. Nem is lenne ennek különleges jelentősége, ha a Liverpool nem élné meg azt a válságot, amelybe az utóbbi hetekben belekerült. Ennél a csapatnál nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy gyakran kikapjanak, ahhoz meg végképp nem, hogy egymás után négy vereséget számláljanak. Márpedig vasárnap a Manchester United elleni hazai 1-2 volt sorozatban a negyedik zakó, ebből három a Premier League-ban született meg, egy meg a Bajnokok Ligájában.

Nem véletlen tehát, hogy ebben az interjúban megkérdezték, mi a helyzet Jürgen Klopp esetleges liverpooli visszatérésével. A német szakember erre így válaszolt:

Azt mondtam, hogy soha többé nem edzek másik csapatot Angliában. Tehát ha (visszatérek Angliába), akkor a Liverpoolhoz fogok. Igen, ez elméletileg lehetséges 

– mondta Klopp, majd hozzátette, hogy szereti a jelenlegi munkáját és nem hiányzik neki az edzősködés.

Tipikus nesze semmi, fogd meg jól nyilatkozat, amelynek tényleg nem kellene nagy jelentőséget tulajdonítani, ha nem lenne nagy bajban a Liverpool. De abban van.

Mi lesz Arne Slot sorsa?

A dolog további érdekessége, hogy a klub nem is olyan régen még arra készült, hogy meghosszabbítsa a jelenlegi edző, Arne Slot szerződését. Nagy kérdés, mit gondolnak minderről most az elöljárók. Ez a hét mindenesetre sok kérdésre ad választ. A Bajnokok Ligájában szerdán Frankfurtban játszik a Liverpool, ott mindenképpen nyernie kell. A Premier League következő fordulójában a jelenleg 16. helyen álló Brentford otthonában lépnek fel Szoboszlaiék, ezt a meccset is meg kell nyerniük.

Ha ezek a mérkőzések sem sikerülnek, akkor lesz tényleg hatalmas a baj Szoboszlaiék csapatánál.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorn Gábor

Egy kínzó kérdés

Bayer Zsolt avatarja

A válaszokat kérjük a szerkesztőségnek elküldeni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.