Óriási a baj Liverpoolban, itt egy újabb nem várt fordulat

A Liverpool labdarúgócsapatának mondernkori történelmében aranybetűkkel írják le Jürgen Klopp nevét. Nem csoda, hiszen a német edző vezetésével a klub bajnokságot és BL-t is nyert. Amióta pedig Klopp elhagyta a csapatot, mindig az a kérdés, visszatér-e oda vagy ez a hajó végleg elment?

Jürgen Klopp és a liverpooli közönség véleménye

(Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Jürgen Klopp nem zárta ki...

Egy podcastműsorban Jürgen Klopp most arról beszélt, hogy semmi sincs kizárva. Nem is lenne ennek különleges jelentősége, ha a Liverpool nem élné meg azt a válságot, amelybe az utóbbi hetekben belekerült. Ennél a csapatnál nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy gyakran kikapjanak, ahhoz meg végképp nem, hogy egymás után négy vereséget számláljanak. Márpedig vasárnap a Manchester United elleni hazai 1-2 volt sorozatban a negyedik zakó, ebből három a Premier League-ban született meg, egy meg a Bajnokok Ligájában.

Nem véletlen tehát, hogy ebben az interjúban megkérdezték, mi a helyzet Jürgen Klopp esetleges liverpooli visszatérésével. A német szakember erre így válaszolt:

Azt mondtam, hogy soha többé nem edzek másik csapatot Angliában. Tehát ha (visszatérek Angliába), akkor a Liverpoolhoz fogok. Igen, ez elméletileg lehetséges

– mondta Klopp, majd hozzátette, hogy szereti a jelenlegi munkáját és nem hiányzik neki az edzősködés.

Tipikus nesze semmi, fogd meg jól nyilatkozat, amelynek tényleg nem kellene nagy jelentőséget tulajdonítani, ha nem lenne nagy bajban a Liverpool. De abban van.

Mi lesz Arne Slot sorsa?

A dolog további érdekessége, hogy a klub nem is olyan régen még arra készült, hogy meghosszabbítsa a jelenlegi edző, Arne Slot szerződését. Nagy kérdés, mit gondolnak minderről most az elöljárók. Ez a hét mindenesetre sok kérdésre ad választ. A Bajnokok Ligájában szerdán Frankfurtban játszik a Liverpool, ott mindenképpen nyernie kell. A Premier League következő fordulójában a jelenleg 16. helyen álló Brentford otthonában lépnek fel Szoboszlaiék, ezt a meccset is meg kell nyerniük.

Ha ezek a mérkőzések sem sikerülnek, akkor lesz tényleg hatalmas a baj Szoboszlaiék csapatánál.