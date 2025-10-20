Rendkívüli

Tengerbe zuhant egy repülőgép, halálos áldozatok is vannak + videó

A rossz hírt közlő Slot több dolog miatt is magyarázkodott, a vitatott gólra is kitért

Egyre mélyebb gödörben van a Liverpool labdarúgócsapata, amelynek a Manchester United elleni 2-1-es kudarca sorozatban a negyedik veresége volt minden sorozatot figyelembe véve. A Vörösöket irányító Arne Slot higgadtan értékelte az összecsapást, kiemelve, hogy több gólt kellett volna szerezniük a lehetőségek mennyisége és minősége alapján.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 7:18
A holland szakembernek ki kell valamit találnia, hogy ismét egyenesbe jöjjön csapata (Fotó: AFP/Peter Powell)
A Manchester United majdnem tíz év után tudott ismét nyerni az Anfielden , s bár a Liverpool Cody Gakpo kapufái mellett rengeteg helyzetet kialakított, Arne Slot tanítványai csupán egyszer tudták bevenni Senne Lammens kapuját.

Ryan Gravenberch sérülése miatt is főhet Arne Slot feje
Ryan Gravenberch sérülése miatt is főhet Arne Slot feje (Fotó: AFP/Peter Powell)

– Az eredmény – reagált Slot arra a kérdésre, mi ment félre a találkozón. – Mellette pedig az, hogy korán hátrányba kerültünk. Ha a United ellen játszol, amelynek rengeteg minőségi játékosa van, visszavont védelmi vonallal játszik és a hosszú labdákra épít, az utolsó dolog, amit szeretnél, hogy hátrányba kerülj, mert ez még több hitet adott nekik. A másik, hogy bár nagyon sok helyzetünk volt, csupán egy gólt szereztünk. Hollandiában, s talán már itt is elmondtam többször, hogy lehetetlen megnyerni egy ilyen fontos mérkőzést, ha nincs meg a megfelelő egyensúly a pontrúgásoknál. Megint így kaptunk gólt, és ez a meccs elvesztésébe került.

Arne Slot szerint nincs színészkedés a Liverpoolnál

A holland tréner Virgil van Dijkhoz hasonlóan úgy vélte, jobban kellett volna reagálniuk az első kapott gólnál, ugyanakkor hozzátette, Alexis Mac Allister nem véletlenül maradt lent a földön.

– Nem szabad panaszkodnom és másokat hibáztatnom.

Sokkal jobban is teljesíthettünk volna, miután Macca a földre került, de a játékosok egészsége fontos, és ha valakinek négy öltésre van szüksége, akkor remélhetőleg megérti mindenki, hogy azonnali beavatkozás kellett volna, ami sajnos nem történt meg.

De ismétlem, jobban is reagálhattunk volna, szóval nem ez az oka annak, hogy elveszítettük az összecsapást, hanem hogy túlságosan sok lehetőséget elszalasztottunk. Noha sok ilyet látok a labdarúgásban, mi nem olyan csapat vagyunk, amely fejsérülést színlel, csak azért, hogy megállítsa az ellenfél támadását, szóval ha valaki közülünk a földre kerül, remélhetőleg azt gondolják, ez a Liverpool, nem tennének ilyet ok nélkül, fújjunk bele a sípba. De még egyszer, ez nem kifogás és nem mentség arra, hogy gólt kaptunk, sem pedig arra, hogy vereséget szenvedtünk.

Slotnak nem lesz könnyű dolga, ha fel akarja rázni csapatát, amelynek nincs ideje sokáig búslakodnia, hiszen a héten a Bajnokok Ligájában is helyt kell állni a Premier League mellett.

– Menedzserként folyamatosan kihívásokkal szembesülök. Amikor elkezdtem, meccseket kellett nyernem, aztán ha jól teljesít az ember, egy nagyobb klubhoz megy, ahol azt mondják az emberek, meglátjuk, itt mire lesz képes. 

Jürgen Klopp utódjaként az egyik legnagyobb kihívásban részesülök, most pedig a jelenlegi helyzet a négy vereséggel szintén egy kihívás. 

Ilyen az edzők élete, ha nyersz, folyamatosan ezt szeretnéd csinálni, ha pedig veszítesz, vissza akarsz térni a győztesek útjára. Hogy elvesztettük volna az önbizalmunkat? Én nem ezt látom, mindegyik elbukott meccsen hihetetlen mennyiségű helyzetet tudtunk kialakítani a második félidőben, és ha visszatekintünk ezekre, egymás mellé téve a kiemelkedő pillanatokat, nehéz elhinni, hogy elveszítettük ezeket a találkozókat. Ha azt tudjuk nyújtani, amit eddig, és néhány dologban sikerül változtatnunk, minden esélyünk meglesz rá, hogy újra elkezdjünk meccseket nyerni.

Túl sok kockázatot vállalna a Liverpool?

Hozzátette, bizonyos helyzetekben több kockázatot vállaltak be a szokásosnál, s ez is szerepet játszott az összecsapások alakulásában.

– A két kapott gólon kívül talán két-három helyzetet engedtünk, de ez az egygólos hátrány hátulütője, ilyenkor egy kicsit több kockázatot kell vállalni. A második félidő elején hat vagy hét támadónk volt a pályán, és ez is egy oka lehetett annak, hogy ma vagy éppen a Crystal Palace ellen a pontrúgások védekezése nem volt olyan tökéletes, mint általában. Ez nem mentség, mert a pályán lévőknek is jobban kellene teljesíteniük, de nem véletlen, hogy ezekben a pillanatokban kaptunk gólt pontrúgásból.

Ryan Gravenberch lecserélésével kapcsolatban elmondta, a középpályás nem tudta folytatni a játékot. – Kificamodott a bokája. Holnap kiderül, kell-e aggódnunk sérülés miatt, de három nap múlva ismét játszanunk kell, hét nap leforgása alatt három meccsünk van, ahogy a legutóbbi válogatott szünet után is. Nincs sok idő a játékosoknak a felépülésre, de szerencsére egynél több középpályásunk van – mondta.

A Liverpool szerdán Németországban, az Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen javíthat, a bajnokságban pedig a Brentford elleni idegenbeli összecsapás vár a címvédőre.

Premier League, 8. forduló

szombat:

  • Nottingham Forest–Chelsea 0-3 (0-0)
  • Manchester City–Everton 2-0 (0-0)
  • Brighton–Newcastle United 2-1 (1-0)
  • Burnley–Leeds United 2-0 (1-0)
  • Crystal Palace–Bournemouth 3-3 (0-2)
  • Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2-0 (1-0)
  • Fulham–Arsenal 0-1 (0-0)

vasárnap:

hétfő:

  • West Ham United–Brentford 21.00 (tv: Spíler1)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva.

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

