A rossz hírt közlő Slot több dolog miatt is magyarázkodott, a vitatott gólra is kitért

A Manchester United majdnem tíz év után tudott ismét nyerni az Anfielden , s bár a Liverpool Cody Gakpo kapufái mellett rengeteg helyzetet kialakított, Arne Slot tanítványai csupán egyszer tudták bevenni Senne Lammens kapuját.

Ryan Gravenberch sérülése miatt is főhet Arne Slot feje (Fotó: AFP/Peter Powell)

– Az eredmény – reagált Slot arra a kérdésre, mi ment félre a találkozón. – Mellette pedig az, hogy korán hátrányba kerültünk. Ha a United ellen játszol, amelynek rengeteg minőségi játékosa van, visszavont védelmi vonallal játszik és a hosszú labdákra épít, az utolsó dolog, amit szeretnél, hogy hátrányba kerülj, mert ez még több hitet adott nekik. A másik, hogy bár nagyon sok helyzetünk volt, csupán egy gólt szereztünk. Hollandiában, s talán már itt is elmondtam többször, hogy lehetetlen megnyerni egy ilyen fontos mérkőzést, ha nincs meg a megfelelő egyensúly a pontrúgásoknál. Megint így kaptunk gólt, és ez a meccs elvesztésébe került.

Arne Slot szerint nincs színészkedés a Liverpoolnál

A holland tréner Virgil van Dijkhoz hasonlóan úgy vélte, jobban kellett volna reagálniuk az első kapott gólnál, ugyanakkor hozzátette, Alexis Mac Allister nem véletlenül maradt lent a földön.

– Nem szabad panaszkodnom és másokat hibáztatnom.

Sokkal jobban is teljesíthettünk volna, miután Macca a földre került, de a játékosok egészsége fontos, és ha valakinek négy öltésre van szüksége, akkor remélhetőleg megérti mindenki, hogy azonnali beavatkozás kellett volna, ami sajnos nem történt meg.

De ismétlem, jobban is reagálhattunk volna, szóval nem ez az oka annak, hogy elveszítettük az összecsapást, hanem hogy túlságosan sok lehetőséget elszalasztottunk. Noha sok ilyet látok a labdarúgásban, mi nem olyan csapat vagyunk, amely fejsérülést színlel, csak azért, hogy megállítsa az ellenfél támadását, szóval ha valaki közülünk a földre kerül, remélhetőleg azt gondolják, ez a Liverpool, nem tennének ilyet ok nélkül, fújjunk bele a sípba. De még egyszer, ez nem kifogás és nem mentség arra, hogy gólt kaptunk, sem pedig arra, hogy vereséget szenvedtünk.

Slotnak nem lesz könnyű dolga, ha fel akarja rázni csapatát, amelynek nincs ideje sokáig búslakodnia, hiszen a héten a Bajnokok Ligájában is helyt kell állni a Premier League mellett.