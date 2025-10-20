Kerkezből bűnbak lett, kitennék a kezdőből a vereség után

Továbbra sem tud kimászni a gödörből a Liverpool, amely Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal a soraiban 2-1-re kikapott a Manchester Unitedtől, így visszacsúszott a harmadik helyre, és már négypontos lemaradása van az éllovas Arsenalhoz képest.

Kerkezzel ellentétben Szoboszlai Dominikot pozitív szempontból emelték ki (Fotó: Peter Powell/AFP)

Kerkez a bűnbak?

Az újabb vereség után kritikus szemmel értékelték a Vörösök játékosait, akik közül Kerkezt különösen lehúzta az angol sajtó. A magyar válogatott balhátvédet már nem először vették elő a közelmúltban, vele ellentétben viszont Szoboszlai többnyire pozitív visszajelzéseket kapott.

Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Sky Sports: 5: A balhátvéd az első félidőben túlságosan is megilletődöttnek tűnt, Virgil van Dijknak néhányszor meg kellett nyugtatnia. A félreértések a második félidőben is folytatódtak, amikor a középhátvéd arcon rúgta a labdával a magyart. Nem tűnt komfortosnak Amad Diallo ellen. 7: Néhány szép távoli passza is volt, de a progresszív előrepasszai voltak azok, amik előrelendítették a Liverpoolt. Az első félidei százszázalékos passzpontossága a második játékrészben visszaesett, de továbbra is hozzátett a védekezéshez és a támadáshoz akkor is, amikor áthelyezték jobb oldali hátvédnek. liverpoolworld.uk: 5: Volt egy könnyelmű szabálytalansága, és mintha az első félidőben túlságosan kényelmes lett volna. A Mohamed Szalahnak címzett beadása szép volt, aminél az egyiptomi jobban is reagálhatott volna, de így is sokkal többre volna szükség Kerkeztől. 5: Hozta a szokásos energiáját, de az első félidőben nem adott sokat hozzá a támadásokhoz. A második játékrész közepétől jobbhátvédet játszott, ezen a poszton segített a támadásépítésben is. thisisanfield.com: 3: Ismét őt favorizálta Arne Slot Andy Robertsonnal szemben, de borzalmas délutánja volt. A magyar játékos állandó gyenge láncszem volt védekezésben, megnehezítve Virgil van Dijk dolgát, emellett céltalan beadásokat küldött a tizenhatoson belülre. Nem indult jól a liverpooli karrierje, Robertsonnak kellene játszania helyette. 6 (a meccs embere): Vitathatatlaul a Liverpool kiemelkedő játékosa az idény eddig eltelt részében, ezúttal is emelt fővel jöhetett le a pályáról. Ryan Gravenberch-hez hasonlóan voltak próbálkozásai a vonalak áttörésére, a szünet után jobbhátvédként ismét jól teljesített. Nem futballozott tökéletesen, de jobb volt, mint a többiek. liverpool.com: 5: Bár nem ő volt az egyetlen, védekezésben nem tűnt elég jónak. Időnként hatalmas hiányosságai voltak, ezért Van Dijknak rengeteg tennivalója volt. 6: Rengeteget futott, de nem volt igazán minőségi a labdás játéka. Az egyik beadásából bedobás lett.

Érdmes megemlíteni, hogy Szoboszlai 65 passzkísérletéből 58 pontos volt, az ellenfél térfelén 49-ből 39, ami 80 százalékos pontosságot jelent, ráadásul a hét indításából hat embert talált. Nyolc párharcából öt sikeres volt, ilyen jó mutatót csak Casemiro tudott felmutatni az egész mezőnyből.

Kerkez mellett Alexis Mac Allister, Mohamed Szalah és Alexander Isak teljesítményét húzták le a leginkább, míg Szoboszlain kívül csak Cody Gakpót emelték ki liverpooli oldalról.

Arne Slot csapata szerdán Németországban, az Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen javíthat, a bajnokságban pedig a Brentford elleni idegenbeli összecsapás vár a címvédőre.