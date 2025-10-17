teniszNovak DjokovicsJannik Sinner

„Szétrúgta a hátsóm” – Djokovics brutálisan őszinte volt a Sinner elleni vereség után

Újabb tenisztorna, újabb Jannik Sinner–Carlos Alcaraz döntő. A két klasszis egyaránt 6:4, 6:2-re nyert a Six Kings Slam elnevezésű, Rijádban zajló meghívásos bemutatótorna elődöntőjében: az olasz Novak Djokovics, a világelső spanyol pedig Taylor Fritz ellen diadalmaskodott két szettben. A Sinner elleni vereség után Djokovics kíméletlenül őszintén értékelt.

2025. 10. 17. 8:41
A szerb nem tudta megnehezíteni Jannik Sinner dolgát Fotó: Fayez Nureldine Forrás: AFP
Novak Djokovics 1 óra 3 perc alatt letudta a Jannik Sinner elleni elődöntőjét a Szaúd-Arábiában zajló Six Kings Slam-versenyen, amelyre hat játékos kapott meghívást: Carlos Alcaraz és a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb kiválóság kiemeltként egyenesen az elődöntőbe került, míg Jannik Sinner Sztefanosz Cicipasz (6:2, 6:3), Taylor Fritz pedig Alexander Zverev (6:3, 6:4) ellen harcolta ki a legjobb négy közé kerülést.

Ritka pillanat az elődöntőben: Novak Djokovics-öröm
Ritka pillanat az elődöntőben: Novak Djokovics-öröm (Fotó: Fayez Nureldine/AFP)

Visszatérve Djokovicsék elődöntőjéhez, Sinner sorozatban a hatodik mérkőzését nyerte meg a szerb ellen – a hetediket, ha hozzávesszük a 2023-as Davis-kupa-találkozójukat –, mindezt úgy, hogy az előző három randevújukon még csak szettet sem veszített az olasz.

Elnézést a kifejezésért, de sohasem szép, ha így rúgják szét valaki hátsóját a pályán

mondta Djokovics nevetve a meccs után. – Az ugyanakkor még mindig csodálatos, hogy képes vagyok magas szinten teniszezni, és ott lehetek a top öt-tízben. Jól érzem magam, igyekszem a legjobbamat adni.

Djokovics nem tervezi a visszavonulást

A 38 éves teniszező humorosan hozzátette, csodálatos karrier van a háta mögött, de örülne neki, ha egy fiatal testet cserélne vele csak egy évre, s így megpróbálhatna nyerni Sinnerék ellen.

– A viccet félretéve, továbbra is van, ami hajtson engem, csakhogy egyre nehezebb nyerni, különösen Jannik és Carlos ellen. Továbbra is igyekszem kihívás elé állítani őket, meglátjuk, mi lesz – mondta Djokovics, aki nemrégiben elárulta, nem tervezi a visszavonulást.

A szerb számára még nem fejeződött be a torna, Taylor Fritz ellen vár rá egy összecsapás a harmadik helyért, míg a fináléban Sinner és Alcaraz feszül egymásnak szombat este – a mérkőzéseket a Netflixen lehet élőben nézni. A meghívottak másfél millió dollárral gazdagodnak, a győztes kap további 4,5 milliót.

 

