Piros Zsombornak nem lesz könnyű megemésztenie, ami most Brüsszelben történt vele

A világranglista 156. helyén álló Piros Zsombor vasárnap a kvalifikáció harmadik kiemeltjével, az amerikai Eliot Spizzirrivel (105.) csapott össze, s hiába nyerte meg az első játszmát, majd vezetett a másodikban 5:4-re úgy, hogy két mérkőzéslabdája is volt, riválisa fordított.

Piros Zsombor búcsúzott (Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztőség)

Piros Zsombor nem bírt amerikai ellenfelével

Piros Zsombor a második szett rövidítésében is elpuskázott egy lehetőséget a találkozó megnyerésére, az amerikai pedig a döntő szettben már ellenállhatatlan volt. Az összecsapás 2 óra 19 percig tartott.

A 32-es főtáblára kerüléshez két meccset kell nyerni a selejtezőben.

Eredmény, selejtező, 1. forduló: Eliot Spizzirri (amerikai, 3.)–Piros Zsombor 5:7, 7:6 (8-6), 6:1.