Piros Zsomborteniszmeccslabda

Piros Zsombornak nem lesz könnyű megemésztenie, ami most Brüsszelben történt vele

Piros Zsombornak három meccslabdája is volt, de végül kikapott a selejtező első fordulójában a 706 ezer euró (körülbelül 278 millió forint) összdíjazású, brüsszeli keménypályás férfi tenisztornán. Piros Zsombor meccse 2 óra 19 percig tartott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 16:56
Piros Zsombor fájdalmas vereséget szenvedett Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világranglista 156. helyén álló Piros Zsombor vasárnap a kvalifikáció harmadik kiemeltjével, az amerikai Eliot Spizzirrivel (105.) csapott össze, s hiába nyerte meg az első játszmát, majd vezetett a másodikban 5:4-re úgy, hogy két mérkőzéslabdája is volt, riválisa fordított.

Debrecen, 2025. szeptember 13. Piros Zsombor játszik az osztrák Lukas Neumayer ellen a Magyarország-Ausztria Davis Kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében a debreceni Főnix Arénában 2025. szeptember 13-án. MTI/Derencsényi István
Piros Zsombor búcsúzott (Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztőség)

Piros Zsombor nem bírt amerikai ellenfelével

Piros Zsombor a második szett rövidítésében is elpuskázott egy lehetőséget a találkozó megnyerésére, az amerikai pedig a döntő szettben már ellenállhatatlan volt. Az összecsapás 2 óra 19 percig tartott.

A 32-es főtáblára kerüléshez két meccset kell nyerni a selejtezőben.

Eredmény, selejtező, 1. forduló: Eliot Spizzirri (amerikai, 3.)–Piros Zsombor 5:7, 7:6 (8-6), 6:1.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu