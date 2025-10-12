Hatalmas botrány tört ki az FTC szurkolóinak gyűlölködő transzparense miatt + videó

A címvédő Győr 32-17-re legyőzte az elmúlt idényben Magyar Kupa-győztes Ferencvárost a női kézilabda NB I szombati rangadóján, és a nagy különbségű győzelem akár a bajnoki címről is dönthet. Amennyiben egyik együttes sem veszít pontot vagy ugyanannyit veszít, akkor az egymás elleni eredmények döntenek, és a „visszavágón” a Fradinak otthon tizenhat góllal kellene nyernie otthon. Győrben szombaton az ETO már 30-13-ra is vezetett, de a tizenöt gólos győzelme is váratlan eredmény. Helena Elver nyolc, Fodor Csenge és Dione Housheer egyformán öt góllal, a csúcsformában védő Hatadou Sako huszonegy hárítással vette ki a részét a kiütéses sikerből. A FTC együtteséből Laura Glauser hat, Janurik Kinga négy lövést védett, Simon Petra mind az öt lövését értékesítve lett együttese legeredményesebbje.
– Ez egy olyan rangadó volt, amire sokáig emlékezni fogunk. Nagyon fontos lépést tettünk a céljaink elérése felé, mondhatjuk, hogy ez egy tökéletes mérkőzés volt – értékelt a sajtótájékoztatón a Győr svéd trénere, Per Johansson.
A Ferencváros dán vezetőedzője, Jesper Jensen elsőként elnézést kért a szurkolóiktól a csapat teljesítménye miatt. Kiemelte Sako remeklését a Győr kapujában, amelyekkel az első negyedórában meglátása szerint jól teljesítő együttesét görcsössé tette, ezzel nagyot fordított a játék képén. – Rettentően csalódottak vagyunk. Rengeteg hibánk volt, ez döntött. Ennél sokkal több kellett volna, a tizenöt gólos különbség rengeteg – fogalmazott Jensen.
A találkozó sajnos nem csak a pályán történtek miatt szolgáltat beszédtémát. A találkozón ugyanis a Ferencváros szurkolóinak egy csoportja olyan molinókat mutatott fel, amelyekből a következő mondat állt össze: „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!”
Ennek megértéséhez szólnunk kell a szeptember 10-én játszott Mosonmagyaróvár–Győr NB I-es mérkőzésen történt rasszista atrocitásról. A győri klub mérkőzést követő közleménye szerint játékosait a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. A Magyar Kézilabda-szövetség fegyelmi eljárást indított, és a Mosonmagyaróvárt négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.