Hatalmas botrány tört ki az FTC szurkolóinak gyűlölködő transzparense miatt + videó

A címvédő Győr 32-17-re legyőzte az elmúlt idényben Magyar Kupa-győztes Ferencvárost a női kézilabda NB I szombati rangadóján, és a nagy különbségű győzelem akár a bajnoki címről is dönthet. Amennyiben egyik együttes sem veszít pontot vagy ugyanannyit veszít, akkor az egymás elleni eredmények döntenek, és a „visszavágón” a Fradinak otthon tizenhat góllal kellene nyernie otthon. Győrben szombaton az ETO már 30-13-ra is vezetett, de a tizenöt gólos győzelme is váratlan eredmény. Helena Elver nyolc, Fodor Csenge és Dione Housheer egyformán öt góllal, a csúcsformában védő Hatadou Sako huszonegy hárítással vette ki a részét a kiütéses sikerből. A FTC együtteséből Laura Glauser hat, Janurik Kinga négy lövést védett, Simon Petra mind az öt lövését értékesítve lett együttese legeredményesebbje.

Az ETO nagy győzelmet aratott, de az FTC szurkolóinak kirívó sportszerűtlensége is téma. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

– Ez egy olyan rangadó volt, amire sokáig emlékezni fogunk. Nagyon fontos lépést tettünk a céljaink elérése felé, mondhatjuk, hogy ez egy tökéletes mérkőzés volt – értékelt a sajtótájékoztatón a Győr svéd trénere, Per Johansson.

A Ferencváros dán vezetőedzője, Jesper Jensen elsőként elnézést kért a szurkolóiktól a csapat teljesítménye miatt. Kiemelte Sako remeklését a Győr kapujában, amelyekkel az első negyedórában meglátása szerint jól teljesítő együttesét görcsössé tette, ezzel nagyot fordított a játék képén. – Rettentően csalódottak vagyunk. Rengeteg hibánk volt, ez döntött. Ennél sokkal több kellett volna, a tizenöt gólos különbség rengeteg – fogalmazott Jensen.

A találkozó sajnos nem csak a pályán történtek miatt szolgáltat beszédtémát. A találkozón ugyanis a Ferencváros szurkolóinak egy csoportja olyan molinókat mutatott fel, amelyekből a következő mondat állt össze: „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!”

Ennek megértéséhez szólnunk kell a szeptember 10-én játszott Mosonmagyaróvár–Győr NB I-es mérkőzésen történt rasszista atrocitásról. A győri klub mérkőzést követő közleménye szerint játékosait a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. A Magyar Kézilabda-szövetség fegyelmi eljárást indított, és a Mosonmagyaróvárt négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.