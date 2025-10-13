Megszólalt a Győr az FTC szurkolóinak gyűlölködő transzparense miatt, bajban a Fradi

A címvédő Győr 32-17-re legyőzte az elmúlt idényben Magyar Kupa-győztes Ferencvárost a női kézilabda NB I szombati rangadóján, és a nagy különbségű győzelem akár a bajnoki címről is dönthet. Amennyiben egyik együttes sem veszít pontot vagy ugyanannyit veszít, akkor az egymás elleni eredmények döntenek, és a visszavágón a Fradinak otthon tizenhat góllal kellene nyernie. A találkozó sajnos nem csak a pályán történtek miatt szolgáltat beszédtémát. Ugyanis a Ferencváros szurkolóinak egy csoportja olyan molinókat mutatott fel, amelyekből a következő mondat állt össze: „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!”

Nemcsak a Győr nagy győzelme, hanem az FTC szurkolóinak kirívó sportszerűtlensége is téma. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Ennek megértéséhez szólnunk kell a szeptember 10-én játszott Mosonmagyaróvár–Győr NB I-es mérkőzésen történt rasszista atrocitásról. A győri klub mérkőzést követő közleménye szerint játékosait a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. A Magyar Kézilabda-szövetség fegyelmi eljárást indított, és a Mosonmagyaróvárt négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.

A közösségi médiában a szurkolók körében hatalmas a felháborodás, még FTC-szurkolók is azt írják, hogy szégyellik magukat társaik cselekedete miatt.

A Győr nem hagyja szó nélkül

A Győri Audi ETO KC ma a Facebook-odalán jelezte: nem hagyja annyiban a történteket.

„Nem hagyhatjuk szó nélkül… A mi hitvallásunk a pályán és a pályán kívül is a sportszerűség, a tiszta játék és szurkolás. A szombati meccsen történtek miatt az MKSZ hivatalból eljárást indít, klubunk pedig vizsgálja a további lépések lehetőségét” – áll ma a Győri Audi ETO KC Facebook-odalán.

Azt, hogy mik a szombati meccsen történtek, a klub nem részletezi – ezt sajnos mindenki tudja…