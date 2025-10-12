Ronaldo kirívó sportszerűtlenségéről terjed videó a magyar válogatott érkezése előtt + videó

Miután az F csoportban a magyar válogatott a Puskás Arénában 2-0-ra nyert az örmények ellen, Lisszabonban a Nemzetek Ligája-győztes hazaiak nagy fölényben futballoztak, többször álltak közel a gólszerzéshez az írek ellen, de ez csak a 91. percben jött össze nekik, Ruben Neves fejesével (1-0). Még a 73. percben büntetőhöz jutottak a portugálok, mert Dara O'Shea belevetődött egy lövésbe és a karját is érte a labda. Cristiano Ronaldo állt a labda mögé, középre emelt, az elvetődő Caoimhín Kelleher azonban bal lábbal védett. Kelleher igazi tizenegyesölő: már Kylian Mbappé és Bruno Fernades eszén is túljárt. Amikor tavaly Mbappé 11-esét védte a BL-ben, még a Liverpool kapusa volt, idén már a Brentford légiósa a Premier League-ben.

Kelleher nagyon örült, hogy túljárt Ronaldo az eszén, ami érthető is. Az ötszörös aranylabdás összetört, miután hibázott, ám a közösségi médiában arról terjednek videók és fotók, hogy miután már Ruben Neves betalált, az utolsó pillanatokban „bosszút állt”, odament a kapushoz cikizni – ez bizony sportszerűtlen tett volt a portugál klasszistól!

Az F csoportban kedden Lisszabonban Portugália–Magyarország találkozót játszanak.