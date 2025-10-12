  • Magyar Nemzet
  Ronaldo kirívó sportszerűtlenségéről terjed videó a magyar válogatott érkezése előtt + videó
Cristiano Ronaldo Caoimhín Kelleher Portugália magyar portugál

Ronaldo kirívó sportszerűtlenségéről terjed videó a magyar válogatott érkezése előtt + videó

Amint arról beszámoltunk, szombat éjjel a portugál válogatott egy 91. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert az írek ellen Lisszabonban a labdarúgó világbajnoki selejtezők magyar érdekeltségű F csoportjában. A meccsen Cristiano Ronaldo 11-est hibázott, Caoimhín Kelleher kivédte a lövését, és ennek utóélete is lett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 19:12
Cristiano Ronaldo önkívületben az írek elleni mérkőzésen Forrás: NurPhoto
Miután az F csoportban a magyar válogatott a Puskás Arénában 2-0-ra nyert az örmények ellen, Lisszabonban a Nemzetek Ligája-győztes hazaiak nagy fölényben futballoztak, többször álltak közel a gólszerzéshez az írek ellen, de ez csak a 91. percben jött össze nekik, Ruben Neves fejesével (1-0). Még a 73. percben büntetőhöz jutottak a portugálok, mert Dara O'Shea belevetődött egy lövésbe és a karját is érte a labda. Cristiano Ronaldo állt a labda mögé, középre emelt, az elvetődő Caoimhín Kelleher azonban bal lábbal védett. Kelleher igazi tizenegyesölő: már Kylian Mbappé és Bruno Fernades eszén is túljárt. Amikor tavaly Mbappé 11-esét védte a BL-ben, még a Liverpool kapusa volt, idén már a Brentford légiósa a Premier League-ben.

Kellher Ronaldo eszén is túljárt
Kellher Ronaldo eszén is túljárt

Ronaldo és Kelleher második találkozása...

A portugál O Jogo sportlap nem hallgatja el, hogy mit tett Ronaldo
A portugál O Jogo sportlap nem hallgatja el, hogy mit tett Ronaldo (Forrás: ojogo.pt)

Kelleher nagyon örült, hogy túljárt Ronaldo az eszén, ami érthető is. Az ötszörös aranylabdás összetört, miután hibázott, ám a közösségi médiában arról terjednek videók és fotók, hogy miután már Ruben Neves betalált, az utolsó pillanatokban „bosszút állt”, odament a kapushoz cikizni – ez bizony sportszerűtlen tett volt a portugál klasszistól!

@franfutbolllll Ronaldo vs Kelleher 👀 #ronaldo #kelleher #cristiano #football #fyp ♬ sonido original - Fran 🎙️

Az F csoportban kedden Lisszabonban Portugália–Magyarország találkozót játszanak.


 

